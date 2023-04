Deutschland genehmigt Export von MiG-Kampfjets in die Ukraine

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Deutschland hat der Bitte der polnischen Regierung um eine Exportgenehmigung von Kampfflugzeugen vom Typ MiG-29 an die Ukraine entsprochen.

Das teilte das Verteidigungsministerium in Berlin am Donnerstag mit. Zuvor war in Regierungskreisen in Berlin bestätigt worden, "dass ein entsprechender Antrag Polens zur Zustimmung für eine Lieferung von fünf Kampfjets sowjetischer Bauart aus ehemaligen DDR-Beständen an die Ukraine heute eingegangen ist". Das Verteidigungsministerium in Warschau wollte dies zunächst nicht kommentieren.

Deutschland hatte nach der Wiedervereinigung 1990 24 MiG-29-Jets von der DDR übernommen. Damals zählten die Flugzeuge zu den modernsten Kampfjets der Welt. Im Jahr 2004 gab Berlin 22 der Flugzeuge an Polen ab. Von den verbleibenden zwei Flugzeugen wurde eines bei einem Absturz zerstört und eines ist in einem Museum ausgestellt. Polen hatte bereits MIG-29-Kampfjets an die Ukraine geliefert. Für die aus Deutschland bezogenen Flugzeuge braucht es aber eine Ausfuhrgenehmigung.

(Bericht von Andreas Rinke, Sabine Siebold, Andrey Sychev; geschrieben von Hans Busemann; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)