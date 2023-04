EQS-HV: Merck KGaA: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.04.2023 in Darmstadt mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 7. März 2023 hat die Geschäftsleitung

die ordentliche Hauptversammlung der Merck KGaA als virtuelle Hauptversammlung für

Freitag, den 28. April 2023, um 10:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit – MESZ einberufen. Aufgrund eines redaktionellen Versehens beim Bundesanzeiger wurde in dem unter Abschnitt

„Berichte, Anlagen und weitere Informationen zu Tagesordnungspunkten“ dieser Einberufung abgedruckten

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 die Tabelle „LTIP Tranche 2022 Zuteilung“ unklar dargestellt. Die Tabelle wird wie folgt inhaltlich unverändert nochmals veröffentlicht: Merck KGaA Darmstadt - ISIN DE 000 659 990 5 -

- Wertpapierkennnummer 659 990 - Berichtigung der

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, den 28. April 2023, um 10:00 Uhr MESZ als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten

(mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter)

Ermittlung der MSUs Im Rahmen des LTIP wird den Geschäftsleitungsmitgliedern eine bestimmte Anzahl an virtuellen Aktien, sogenannte Share Units der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland („MSUs“) vorläufig in Aussicht gestellt. Die Anzahl der MSUs ermittelt sich dabei wie folgt: Für jedes Mitglied der Geschäftsleitung ist ein individueller Zuteilungswert in Euro festgelegt. Dieser Zuteilungswert wird jährlich durch den maßgeblichen Basiskurs zu Beginn des Performance-Zeitraums dividiert, woraus sich die Anzahl der vorläufig in Aussicht gestellten MSUs ergibt. Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte die Zuteilung der LTIP Tranche 2022 auf Basis der folgenden Parameter: LTIP Tranche 2022 Zuteilung Zuteilungswert

(in Tsd. €) Basiskurs zu Beginn

(in €) Anzahl vorläufig in Aussicht gestellter MSUs Maximale Auszahlung

(in Tsd. €) Belén Garijo 2.300





212,16 10.841 5.750 Kai Beckmann 1.715 8.084 4.288 Peter Guenter 1.900 8.956 4.750 Matthias Heinzel 1.900 8.956 4.750 Marcus Kuhnert 1.400 6.599 3.500 Die Anzahl der MSUs, die den Geschäftsleitungsmitgliedern nach Ablauf des Zielerreichungszeitraums zugeteilt werden, richtet sich nach der Entwicklung der finanziellen Leistungskennzahlen sowie nach dem Nachhaltigkeitsfaktor während des dreijährigen Zielerreichungszeitraums. Auf Basis der drei finanziellen Leistungskennzahlen kann die Anzahl der zugeteilten MSUs zunächst zwischen 0 % und 150 % der vorläufig in Aussicht gestellten MSUs betragen. Dieses Ergebnis wird anschließend mit dem Nachhaltigkeitsfaktor multipliziert. Dessen Zielerreichung kann zwischen 0,8 und 1,2 liegen und bestimmt sich anhand der vorab definierten Nachhaltigkeitskennzahlen. Somit kann die Anzahl der tatsächlich zugeteilten MSUs insgesamt maximal 180 % der vorläufig in Aussicht gestellten MSUs betragen. Nach Ablauf des Zielerreichungszeitraums schließt sich eine einjährige Halteperiode an. Der finale Auszahlungsbetrag kann zwischen 0 % und maximal 250 % des ursprünglich zugeteilten Werts betragen und hängt von der Anzahl der tatsächlich zugeteilten MSUs sowie dem Basiskurs am Ende des Performance-Zeitraums ab.

Im Übrigen verbleibt es bei der am 7. März 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Fassung der Einberufung. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Darmstadt, Deutschland, im April 2023

Merck Kommanditgesellschaft auf Aktien Die Geschäftsleitung