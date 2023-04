COVESTRO - Bewahren die Vorab-Zahlen die Aktie vor einem weiteren Einbruch?

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 36,330 € (XETRA)

Die Vorab-Zahlen des ersten Quartals von gestern Abend in der Zusammenfassung:

Covestro hat im ersten Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatz von 3,74 Milliarden Euro erzielt, und liegt damit unter dem Marktkonsens von 3,94 Millionen. Das Konzernergebnis liegt mit minus 30 Millionen Euro allerdings über der Schätzung von minus 77 Millionen. Das vorläufige Ebitda beträgt 286 Millionen - der bisherige Ausblick ging von einem Wert von 100-150 Millionen aus, die Erwartungen lagen hier bei 158 Millionen. Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Einen Großteil der negativen Nachrichten, wie z. B. die Streichung der Dividende für 2023, hatte man schon mit den Jahreszahlen Anfang März abgehandelt und damals den letzten großen Kurseinbruch ausgelöst. Heute kann die Aktie dagegen leicht positiv auf die Nachrichten reagieren und hätte die Chance später zumindest eine Erholung in Richtung 37,88 EUR zu starten.

Allerdings kommt es nach wie vor darauf an, ob die zentrale Widerstandszone von 38,24 bis 38,97 EUR überschritten werden kann. Hier war die Aktie wie erwartet nach einer dreiteiligen Erholung Anfang April gescheitert und hatte im Rahmen eines weiteren Abwärtsimpulses den Support bei 35,76 EUR wieder erreicht.

Sollte die laufende Erholung also verpuffen und die Covestro-Aktie statt bis 38,97 EUR zu steigen, unter 35,76 EUR einbrechen, wäre schon das nächste Verkaufssignal aktiviert. Damit dürfte die Aktie an den Unterstützungsbereich um 32,65 und das Kursziel bei 32,48 EUR abverkauft werden. An dieser Stelle könnte allerdings eine übergeordnete Erholungsphase starten.

Eine fundamentale Einschätzung der mittelfristig etwas bullischeren Perspektive von Covestro hat mein Kollege Sascha Gebhard vor kurzem verfasst.

Covestro Chartanalyse (Tageschart)

Besucht mich auch auf stock3 Terminal, werdet Follower und erhaltet weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei stock3 Trademate versorge ich Euch zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)