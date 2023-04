DEUTSCHE LUFTHANSA - Es wird wieder stürmisch für die Aktie

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 9,480 € (XETRA)

Das vor gut einem Monat gelungene, mittelfristige Kaufsignal wurde bei der Lufthansa-Aktie schon am Widerstand bei 11,03 EUR wieder ausgebremst und der imposante Höhenflug seit Oktober mit einem scharfen Einbruch an die Unterstützung bei 9,08 EUR gestoppt. Mit einem nachhaltigen Anstieg über 10,50 EUR hätte man kurzfristig eine Reaktivierung des Aufwärtstrends in der Hand gehabt, diese Chance wurde aber Ende März vergeben und so brach die Aktie wieder deutlich unter die zentrale, seit Oktober gültige Aufwärtstrendlinie ein.

Nach einer kurzen Erholungsphase ist die Aktie in dieser Woche wieder deutlich unter Druck und droht jetzt auch die Unterstützungszone um 9,00 EUR zu unterschreiten. Zuletzt wurde auch der Aufwärtskorridor der letzten Jahre wieder nach unten durchschritten und damit ein weiteres bärisches Signal generiert.

Ein Rückgang auf 9,08 bis 9,13 EUR ist daher jetzt wahrscheinlich. Dort sollten die Bullen zwingend einen weiteren Erholungsmove starten und den Kurs insbesondere über die Hürden bei 10,03 und 10,50 EUR hieven. Gelingt dies nicht, dürfte sich die Korrekturphase ungebremst in Richtung 8,50 und später 7,67 EUR ausweiten. An dieser Stelle könnte die kurzfristige Korrektur wieder in den mittelfristigen Aufwärtstrend übergehen.

Denn eines muss auch klar gesagt werden: Trotz der aktuellen Turbulenzen und der Gefahr eines Einbruchs bis 8,50 und 7,67 EUR ist der übergeordnete Aufwärtstrend der letzten Monate weiter intakt.

Deutsche Lufthansa Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)