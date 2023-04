VW-Nutzfahrzeugholding Traton erwägt nach starkem Jahresstart Prognoseänderung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton denkt nach einem guten Jahresstart über eine Änderung der Jahresprognose nach. Etwaige Änderungen würden am 2. Mai bekanntgeben, teilte das Unternehmen am Freitagabend in München mit. Das erste Quartal habe "eine sehr starke Entwicklung verzeichnet, die deutlich über den Markterwartungen lag." Gestützt durch eine fortgesetzt große Nachfrage nach Nutzfahrzeugen und verbesserter Produktionsvolumina habe der Umsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres bei 11,2 Milliarden Euro gelegen.

Das bereinigte operative Ergebnis dürfte 935 Millionen Euro betragen, hieß es weiter. Die bereinigte operative Rendite erwartet Traton bei 8,4 Prozent. Wesentlich für die Entwicklung seien vor allem eine jeweils starke Verbesserung bei Scania und MAN. Im erwarteten Netto-Cashflow von 735 Millionen Euro sind 400 Millionen Euro aus dem Verkauf von Scania Financial Services Russland enthalten.

Anleger zeigten sich erfreut. Im nachbörslichen Geschäft notierten Traton-Titel auf der Handelsplattform Tradegate zwei Prozent höher als zum Schluss des Xetra-Hauptgeschäfts./he/ajx