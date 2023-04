Finger weg oder Zugreifen? - Investieren in Hedge Funds | Börse Stuttgart | Invest

► Darum geht's im Video:

Bei dem Begriff "Hedge Fund" kommen bei vielen Anlegern gemischte Gefühle auf: Stecken da nicht diese profitgierigen Spekulanten dahinter?

Prof. Dr. Holger "goldgraf" Graf klärt auf: Haben diese alternativen Investmentfonds ihren schlechten Ruf verdient? Was ist ein Hedge Fund überhaupt? Wie funktioniert er? Ist das etwas für Privatanleger? - Das alles erfährst du hier in diesem Video!



Timestamps:

00:00 ► Hintergrund und Disclaimer

02:47 ► Kennen Sie "Fight Club"? - Die erste Regel beim Investieren in Hedge Funds

11:28 ►Was ist überhaupt ein Hedge Fund?

16:05 ► Wer sind die "Big Player"?

18:04 ► So investiert man in Hedge Funds

20:03 ► Wie "traden" Hedge Funds?

24:30 ► Die Frage nach dem "Warum?"

25:11 ► Problematiken der Hedge Funds

30:36 ► Strategien - Long/Short

35:29 ► Strategien - Aktivisten und Feeder

37:18 ► Strategien - Global Macro

38:27 ► Strategien - Special Situations

38:27 ► Strategien - Quant Strategien

42:15 ► Schlusswort - Für wen sind Hedge Funds interessant?



