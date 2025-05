Meldungen über ein Treffen zwischen Scott Bessent und einer chinesischen Delegation Ende dieser Woche haben am Aktienmarkt für gute Stimmung gesorgt. Es bleibt aber abzuwarten, ob Jerome Powell heute am Abend kaltes Wasser über eine mögliche Markterholung schüttet.

Aktien von Novo Nordisk können derweil ihre im April gestartete Erholung fortsetzen, nachdem weitere Umsatzanstiege vermeldet wurden, die Prognosen aber gekappt werden mussten. Ob die Aktie nun noch immer günstig bewertet ist, darüber informiert Martin in der heutigen Live-Sendung.

Celsius Holdings hat gestern in der Vorbörse Zahlen gemeldet. Die erste Reaktion der Anleger war heftig: Es ging direkt 12 Prozent in den Keller. Im Laufe des Handelstages konnten diese Verluste ausgeglichen werden und am Ende sogar in einen Gewinn verwandelt werden. Ist die Turnaround-Story damit noch intakt?

Auch Aktionäre von Tempus mussten wilde Schwankungen über sich ergehen lassen. Was die Zahlen aussagen und ob das Unternehmen ein vielversprechender Kandidat im Bereich der KI im Gesundheitssystem ist, darum geht es unter anderem in der heutigen Folge von Mahlzeit.

Direkt zum Video auf YouTube