DNP-Gruppe und Kitaakita City fördern regionale Neubelebung

Bemühungen, Extended Reality zu nutzen und Erlebnis der archäologischen Stätte Isedotai bereitzustellen

Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKIO: 7912) und DNP Planning Network Co., Ltd. freuen sich, gemeinsam mit Kitaakita City den Start eines Extended Reality (XR)-gestützten Betrachtungssystems bekannt geben zu können, das die regionale Neubelebung der im Norden der Präfektur Akita gelegenen Stadt fördern soll. Das neue System, das am 18. April in Betrieb genommen wird, ist so konzipiert, dass es die ganzjährige Attraktivität der archäologischen Stätte Isedotai in Kitaakita City, die aus der japanischen Jomon-Periode stammt, vermitteln kann. Die Nutzung des digitalen Systems ist sowohl im Isedotai Jomon Museum als auch über die Website des Museums möglich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230414005236/de/

3D Viewing System (Photo: Business Wire)

[Hintergrund] Die Isedotai-Stätte wurde 2021 als eine von 17 prähistorischen Jomon-Stätten in Nordjapan in die Weltkulturerbe-Liste aufgenommen. Bei den dortigen Ausgrabungen wurden neben den Überresten von vier Steinkreisen, von denen drei vollständig erhalten sind, auch zahlreiche Tonfiguren und rituelle Geräte gefunden. In letzter Zeit werden auch Dienstleistungen mit einem hybriden Erlebniswert nachgefragt, die ein virtuelles Erlebnis mit einer realen Erfahrung vor Ort verbinden. Angesichts dieser Entwicklung stellen die DNP-Gruppe und Kitaakita City ein neues kulturelles Erlebnis bereit, das es den Nutzern ermöglicht, den Zauber der archäologischen Stätte jederzeit und überall online zu erleben.

Nähere Informationen zum Gegenstand dieser Pressemitteilung

[Merkmale der neuen XR-gestützten kulturellen Erlebnisse]

3D-Betrachtungssystem ermöglicht ein dreidimensionales Erleben der Objekte, als hielte man die Gegenstände in den Händen. Dieses System kann nur im Isedotai Jomon Museum genutzt werden.

2D-Betrachtungssystem Lernen Sie die Beziehungen und Eigenschaften der einzigartigen Ausgrabungsstücke kennen. Dieses System ist online verfügbar.

360°-VR-Betrachtungssystem Besichtigen Sie die vier Steinkreise in einem 360-Grad-VR-Raum. Dieses System ist ebenfalls online verfügbar.

[Basteln der flachen Tonfiguren mit Papier]

Die unverwechselbaren Formen der Tonfiguren werden genommen und in Papierform zum Basteln reproduziert. Wir haben vor, das Papiermaterial zum Basteln bei praktischen Programmen im Museum zu verwenden.

Über DNPDNP wurde 1876 gegründet und ist heute ein führendes, weltweit agierendes Unternehmen, das druckbasierte Lösungen und die Stärken seiner wachsenden Zahl an Partnern nutzt, um neue Geschäftschancen zu entwickeln. Gleichzeitig engagiert sich das Unternehmen für den Umweltschutz und eine lebendigere Welt für alle. Heute entwickeln und perfektionieren wir Technologien zur Leitung von Elektrizität, zur Steuerung von Licht und Wärme, zur dekorativen Oberflächengestaltung und zum Schutz von Inhalten - und werden so zum Standardsetzer für die Industrie der Zukunft.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230414005236/de/

Ansprechpartner für die Medien DNP: Yusuke Kitagawa +81-3-6735-0101 kitagawa-y3@mail.dnp.co.jp