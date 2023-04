EQS-News: Geschäftszahlen der KST Beteiligungs AG nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (HGB, nicht testiert)

EQS-News: KST Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Geschäftszahlen der KST Beteiligungs AG nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (HGB, nicht testiert)



Die KST Beteiligungs AG kehrt nach einem erfreulichen Start in das Geschäftsjahr 2023 in die Gewinnzone zurück



Die KST Beteiligungs AG hat das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres mit einem erfreulichen Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 110 abgeschlossen und ist damit wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt, nachdem in der Vorjahresperiode noch ein Periodenverlust von TEUR 601 ausgewiesen werden musste. Die realisierten Kursgewinne aus Wertpapiergeschäften erhöhten sich in den ersten drei Monaten auf TEUR 221 (Vorjahresperiode TEUR 67). Abschreibungen auf das Wertpapierportfolio waren im Gegensatz zur Vorjahresperiode, die stark durch die Auswirkungen des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine geprägt war, nur in Höhe von TEUR 72 (Vorjahresperiode TEUR 643) vorzunehmen.



Aus Zinsen und Dividenden hat die KST Beteiligungs AG bis zum 31.03.2023 TEUR 23 (Vorjahresperiode TEUR 31) vereinnahmt. Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft erhöhten sich aufgrund des in den vergangenen Monaten drastisch gestiegenen Zinsniveaus auf TEUR 28 (Vorjahresperiode TEUR 8).



Die ordentlichen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft haben sich im ersten Quartal deutlich vermindert und liegen nun nur noch bei TEUR 27 gegenüber TUER 45 in der Vorjahresperiode. Die Personalkosten der Gesellschaft beliefen sich unverändert auf TEUR 6.



Die Bilanzsumme der KST Beteiligungs AG liegt zum 31.03.2023 bei gegenüber dem Vorjahr nahezu unveränderten 9,19 Mio. Euro (31.12.2022: 9,23 Mio. Euro). In Höhe von 2,18 Mio. Euro (ca. 24%) war diese in festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der übrige Wertpapierbestand der Gesellschaft lag zum 31.03.2023 bei 5,41 Mio. Euro bzw. ca. 59% der Bilanzsumme. Hiervon waren wiederum ca. 28% in Titeln aus dem Bereich der Indices DAX und CDAX (einschließlich Unterindices) sowie ca. 21% in Auslandstiteln, deren Indexzugehörigkeit, soweit vergleichbar, in etwa den genannten inländischen Indices entspricht, investiert.



Der innere Wert pro Aktie der KST Beteiligungs AG, der auch die nicht realisierten Kursdifferenzen des Wertpapierportfolios umfasst, lag zum 31.03.2023 bei EUR 1,27.



Über die KST Beteiligungs AG

Die KST Beteiligungs AG ist eine im Basic Board der Deutschen Börse notierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, deren Unternehmensziel die langfristige Steigerung des Gesellschaftsvermögens ist. Zu diesem Zweck verfolgt die KST als Anlagestrategie die Investitionen des Wertpapierportfolios vor allem in liquide Aktien aus gängigen Börsensegmenten sowie höherverzinsliche Anleihen.



Kontakt:

Reinhard Voss



KST Beteiligungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen



E-mail: voss@kst-ag.de

Tel.: +49 (0)7031 4690960

Fax: +49 (0)7031 4690966

