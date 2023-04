Drägerwerk-Aktie: Quartalszahlen beflügeln

Die Aktien von Drägerwerk heben heute um fast sechs Prozent auf 45,85 EUR ab. Grund sind vor allem diese positiven Quartalszahlen:

Starkes Umsatzplus

Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk konnte heute überraschend vermelden, mit einem dicken Umsatzplus in das Jahr 2023 gestartet zu sein. So legte man von rund 650 Mio. EUR im Vorjahr auf nunmehr 761 Mio. EUR im ersten Quartal zu.

Grund für den Anstieg war laut dem Management vor allem eine deutlich verbesserte Lieferfähigkeit, sowie eine steigende Nachfrage nach Beatmungsgeräten aus China.

Im Zuge der guten Nachrichten konnte die Aktie in den ersten beiden Handelsstunden um sechs Prozent auf 45,85 EUR gewinnen.

Prognose bestätigt

Ein weiterer Grund für den Kursanstieg dürften neben den Umsatz- auch die Gewinnzahlen des Unternehmens gewesen sein. So stiegen die Bruttomargen auf 45 (zuvor 42,2) Prozent und das EBIT steigerte sich auf 29 Mio. EUR (ein Jahr zuvor war es mit 35 Mio. EUR negativ gewesen).

Außerdem konnte Drägerwerk auch seinen Ausblick für das kommende Geschäftsjahr bestätigen. So will man in 2023 ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 7 bis 11 Prozent verbuchen, sowie eine EBIT-Marge von 0 bis 3 Prozent.

Fazit:

Drägerwerk konnte also ein sehr starkes erstes Quartal hinlegen und ist voll auf Kurs die Jahresziele zu erreichen. Anleger, die sich jetzt euphorisch für einen Kauf entscheiden, sollten allerdings vielleicht noch die testierten Ergebnisse, sowie den Earnings Call am 28. April abwarten.