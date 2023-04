EQS-News: GBC AG: 35. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz vom 3. bis 4. Mai 2023 / Rubean AG präsentiert in München / Buchung von 1on1s nur noch heute möglich / Einladung zum Vorabend-Event (KMU-Stammtisch)

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Augsburg, 18. April 2023 Die zweitätige 35. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird im geplanten Zeitraum vom 3. bis 4. Mai 2023 im The Charles Hotel – Rocco Forte in München stattfinden. Wir freuen uns über die Zusage einer weiteren Gesellschaft: Rubean AG (ISIN: DE0005120802) Präsentation am 4. Mai 2023 von 09:25 – 10:00 Uhr

Falls Sie sich bereits zur 35. MKK registriert haben, können Sie HIER noch Einzelgespräche für die Rubean AG und alle weiteren Gesellschaften buchen (Buchung von 1on1s nur noch heute möglich). Das aktuelle Programm mit allen teilnehmenden Gesellschaften sowie die Möglichkeit zur Anmeldung für die Konferenz finden Sie unter www.mkk-konferenz.de. ------------------ Einladung zum Vorabend-Event am 2. Mai 2023 (KMU-Stammtisch in der Börse München) Der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) und die Börse München laden am Vorabend der MKK zum KMU-Stammtisch ein. Mitglieder des Verbands, Emittenten, Besucher der MKK und interessierte Kapitalmarktteilnehmer diskutieren am 02. Mai 2023 in der Börse München, Karolinenplatz 6, ab 17.00 Uhr bei bayerischen Schmankerln und frischem Bier aktuelle Themen. Zum Programm und zur Anmeldung geht es HIER (https://eveeno.com/kmu-stammtisch_mai2023) Kapitalmarkt KMU, Börse München und die GBC AG freuen sich über Ihre Teilnahme. ------------------------------------------------------------------- Kontakt für Rückfragen: Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

Eventmanagement GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg Tel.: +49 821 241133-49/44

Mail: konferenz@gbc-ag.de

www.gbc-ag.de + + + + + Besuchen Sie uns auch auf: www.mkk-konferenz.de + + + + +

