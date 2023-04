EQS-News: GESCO SE: Wachstumskurs hält an

EQS-News: GESCO SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose

GESCO SE: Wachstumskurs hält an



Vorläufige Geschäftszahlen 2022 bestätigt

Gewinn pro Aktie auf 3,12 € (Vj. 2,48 €) gesteigert

Vorläufige Geschäftszahlen Q1/2023 zeigen weiteres Umsatzwachstum

Ausblick 2023: - Umsatz: 600 – 620 Mio. € (2022: 582 Mio. €) - Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) von 32,0 – 34,0 Mio. € (2022: 33,8 Mio. €)

Die im Prime Standard notierte GESCO SE, eine Industriegruppe mittelständischer markt- und technologieführender Unternehmen, hat ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2022 erfolgreich fortgesetzt. Die gute Performance über alle Segmente zeigt die Resilienz des GESCO-Geschäftsmodells und die hervorragende Positionierung der Tochtergesellschaften in diversen Zukunfts-Trends. Trotz der erneut anspruchsvollen Rahmenbedingungen im abgelaufenen Geschäftsjahr erhöhte sich der Konzernumsatz 2022 gegenüber dem Vorjahreswert um rund 19% auf 582 Mio. € (Vj: 488 Mio. €). Das Konzernjahresergebnis stieg erneut überproportional zum Umsatz auf einen neuen Bestwert von 33,8 Mio. € an (Vj: 26,9 Mio. €). Daraus ergibt sich ein Ergebnis je Aktie von 3,12 € (2021: 2,48 €). Zum 25-jährigen Börsenjubiläum schlägt die Verwaltung der GESCO SE der kommenden Hauptversammlung nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr eine Dividende von 1,00 € je Aktie vor. Wir sind der Überzeugung, dass dieser Dividendenvorschlag vor dem Hintergrund der geplanten Wachstumsakquisitionen bei gleichzeitiger Teuerung von Finanzmitteln nachvollziehbar ist. Mit diesem Vorschlag berücksichtigen wir das berechtigte Interesse der Aktionäre, am Geschäftserfolg angemessen beteiligt zu werden, beachten aber auch das Interesse des Unternehmens, liquide Mittel für anstehende Akquisitionen aufzubauen. Die GESCO-Gruppe ist erneut gut ins Geschäftsjahr gestartet, im ersten Quartal konnte nach vorläufigen Berechnungen der Umsatz um 7% auf 147 Mio. € gesteigert werden. Das vorläufige Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) liegt mit 6,7 Mio. € unter dem Vorjahresquartal (8,8 Mio. €), bereinigt um positive Sondereinflüsse Q1/2022 jedoch auf vergleichbarem Margenniveau. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand erneut einen Umsatzanstieg auf 600 – 620 Mio. € (2022: 582 Mio.) und ein Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) von 32,0 – 34,0 Mio. € (2022: 33,8 Mio. €). Ralph Rumberg, CEO der GESCO SE: „Wir sind mit unserer NEXT LEVEL 25 Strategie auf einem guten Weg. Durch die eingeführten Excellence Programme haben sich unsere Tochtergesellschaften gute Marktpositionen erarbeitet. Im laufenden Jahr wollen wir mit Nachdruck an unserer Portfolio-Architektur und der weiteren Umsetzung unserer Strategie arbeiten. Wir haben uns viel vorgenommen: Bis zum Erreichen unserer Mittelfristziele - 3 Anker-Beteiligungen und 12 Basis-Beteiligungen - liegt noch eine Menge Arbeit vor uns.“ Der vollständige Geschäftsbericht 2022 ist unter https://www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte/ abrufbar. Die Bilanzpressekonferenz kann heute am 18.4.2023 ab 11:00 Uhr live auf der GESCO-Webseite verfolgt werden. Eine Videoaufzeichnung der Bilanzpressekonferenz wird zeitnah nach der Veranstaltung auf der GESCO-Website unter https://www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte/ zur Verfügung stehen. Wesentliche Kennzahlen

GESCO-Konzern (IFRS)



Fortgeführte

Geschäftsbereiche

Veränderung

2022 2021 % Umsatz T€ 582.273 488.051 19,3% EBITDA T€ 67.738 62.188 8,9% EBIT T€ 49.433 44.572 10,9% Ergebnis vor Steuern (EBT) T€ 49.459 42.719 15,8% Konzernjahresergebnis (aus fortgeführten Geschäftsbereichen) nach Anteilen Dritter T€ 33.824 26.876 25,9% Ergebnis je Aktie € 3,12 2,48 25,8% Bilanzsumme1) T€ 473.913 449.535 5,4% Eigenkapital1) T€ 274.706 255.734 7,4% Eigenkapitalquote1) % 58 56,9 1,9% Mitarbeiter1) Anzahl 1.841 1.783 3,3% Dividende je Aktie2) € 1,00 0,98 2,0% 1) zum Bilanzstichtag

2) Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung 2023 Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-Technologie, Ressourcen-Technologie sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen Mittelstands. Kontakt: Peter Alex

Head of Investor Relations & Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18

Fax +49 (0) 202 24820-49

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de

