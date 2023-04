Südzucker steigert die Dividende

Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004) will der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022/23 eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie vorschlagen. Die Hauptversammlung soll am 13. Juli 2023 in virtueller Form stattfinden. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,40 Euro.

Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Kurswert von 17,21 Euro bei 4,07 Prozent. Die im SDAX gelistete Firma hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2022/23 (1. März 2022 bis 28. Februar 2023) einen Konzernumsatz von 9,5 Mrd. Euro (2021/22: 7,6 Mrd. Euro) erzielt. Das EBITDA erhöhte sich im gleichen Zeitraum auf 1,07 Mrd. Euro (2021/22: 692 Mio. Euro). Das operative Konzernergebnis kletterte auf rund 704 Mio. Euro (2021/22: 332 Mio. Euro).

Europas größter Zuckerproduzent hat die erstmals am 15. Dezember 2022 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 (1. März 2023 bis 29. Februar 2024) angehoben. Südzucker geht für das Geschäftsjahr 2023/24 nach wie vor von einer Steigerung des Konzernumsatzes aus. Das Konzern-EBITDA wird nun in einer Bandbreite zwischen rund 1,1 und 1,3 Mrd. Euro (bisherige Prognose rund 1,0 bis 1,2 Mrd. Euro) und das operative Konzernergebnis nun in einer Bandbreite zwischen 725 und 875 Mio. Euro (bisherige Prognose 650 bis 850 Mio. Euro) gesehen.

Südzucker geht von einem guten Start in das neue Geschäftsjahr 2023/24 aus und erwartet daher, dass das Konzern-EBITDA und das operative Konzernergebnis im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 (1. März bis 31. Mai 2023) deutlich über dem Vorjahrsniveau liegen werden. Der vollständige Bericht für das Geschäftsjahr 2022/23 wird am 25. Mai 2023 veröffentlicht.

Südzucker wurde 1926 gegründet und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter. Hauptaktionär sind Rübenanbauer, die über die Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG (SZVG) einen Anteil von rund 60,7 Prozent am Kapital halten. Weitere Aktionäre sind österreichische Anteilseigner über die Zucker Invest GmbH mit 10,3 Prozent.

