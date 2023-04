Aktien Europa Schluss: EuroStoxx mit Verschaufpause nach 17-Monats-Hoch

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach der Gewinnserie der vergangenen Wochen und dem höchsten Stand seit 17 Monaten beim EuroStoxx 50 ist den europäischen Aktienmärkten am Mittwoch etwas die Luft ausgegangen. "Zusammen mit einer eher enttäuschenden Vorstellung am Vorabend an der Wall Street und wenig inspirierenden Netflix-Zahlen ergibt sich kein Bild, das Anleger zum Aktienkauf motiviert", bemerkte Kapitalmarktmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,01 Prozent tiefer bei 4393,57 Punkten. Der französische Cac 40 stieg um 0,21 Prozent auf 7549,77 Punkte. Der britische FTSE 100 gab um 0,13 Prozent auf 7898,53 Punkte nach. "Die Inflation in Großbritannien erweist sich als hartnäckiger als gedacht", merkte Molnar dazu an. "Während viele andere Länder bereits spürbare Rückgänge in den Teuerungsraten verzeichnen, steigen die Verbraucherpreise im Vereinigten Königreich weiter zweistellig."/edh/he