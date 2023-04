ALSO beginnt Partnerschaft mit AMD

ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Partnerschaft

Emmen, Schweiz, 19. April 2023 PRESSEMITTEILUNG

Im Zuge der immer schneller voranschreitenden Digitalisierung wird auch der Markt für Server-CPUs perspektivisch weiter wachsen. 2022 wurden rund 36 Millionen Geräte verkauft, der Umsatz betrug 24 Milliarden USD weltweit.



AMD ist einer der großen multinationalen Hersteller von Prozessoren, die bekannt sind für ihre ausgezeichnete Performance insbesondere in den Bereichen Cloud-, Enterprise- und Hochleistungs-Rechner. Im Server-Segment stieg der Marktanteil von AMD im Verlauf des Jahres 2022 von 10.7 auf 17.6 Prozent.

Um das Solutions-Geschäft weiter auszubauen, hat ALSO einen paneuropäischen Vertrag mit AMD für Server-CPUs geschlossen. Der Technologie-Provider rechnet dadurch mit einer Verdreifachung seines Gesamt-Umsatzes in dieser Produktkategorie bis 2024.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): „Durch die Aufnahme der AMD-Produkte in unser Ökosystem können wir insbesondere den SMB-Partnern ein hochmodernes, exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Portfolio anbieten.“

Ansprechpartner ALSO Holding AG:

Beate Flamm

SVP Sustainable Change

E-Mail: beate.flamm@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 30 Ländern Europas sowie in insgesamt 144 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von rund 120 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1 500 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com .

Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in „Special Opportunities“ mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee „Umsetzung – nach allen Regeln der Kunst“ gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.