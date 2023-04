Lockheed Martin: Schätzungen geschlagen

Im ersten Quartal erzielte Lockheed Martin einen Umsatz von 15,10 Mrd. US-Dollar, zeitgleich schnellte der Gewinn je Aktie auf 6,61 Dollar. Damit wurden die Schätzungen der Analysten von 15,05 Mrd. US-Dollar bzw. 6,07 Dollar übertroffen.

Ein Blick auf den Wochenchart zeigt das Papier in einem langfristigen Aufwärtstrend, Ende 2022 erreichte die Aktie bereits ein Verlaufshoch von 498,95 US-Dollar. Zwar ging es zu Beginn dieses Jahres zeitweise auf 437,62 US-Dollar im Rahmen einer Konsolidierung abwärts, diese wurde aber schnell beendet und in dieser Woche ein frisches Rekordhoch bei 508,10 US-Dollar markiert. Außerdem zeichnet sich seit Oktober letzten Jahres sogar eine inverse SKS-Formation ab, die trotz der sehr hohen Bewertung weiteres Potenzial freisetzen könnte.

Mutige vor…

Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 500,00 US-Dollar würde Hinweise auf eine Rallyefortsetzung zunächst an 523,58 und darüber sogar 541,40 US-Dollar liefern. Allerdings notierte die Aktie auch nahe ihres Rekordhochs, weshalb das Aufwärtspotenzial an dieser Stelle charttechnisch nur grob abgeschätzt werden kann. Insofern sollten sich auch nur sehr mutige Investoren an ein Long-Investment trauen. Ein Kursrutsch unter die markante Unterstützung von 467,50 US-Dollar könnte allerdings ein bärisches Szenario hinaufbeschwören, Abschläge auf 459,42 und darunter in den Bereich von 442,53 US-Dollar kämen dann nicht überraschend.