Ordentliche Generalversammlung – Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats



19.04.2023 / 18:45 CET/CEST



Medienmitteilung Altstätten, 19. April 2023 COLTENE, ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen Verbrauchsmaterialien und Kleingeräten, teilt mit, dass die Aktionärinnen und Aktionäre an der heutigen Generalversammlung in Altstätten sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt und eine Dividende von CHF 3.30 pro Aktie beschlossen haben. 190 Stimmberechtigte waren anwesend. Insgesamt 76,41% der Stimmen waren vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahres- und Konzernrechnung 2022 sowie den Vortrag des Gewinns auf die neue Rechnung 2023. Zudem stimmten sie der Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven mit Auslandbezug von CHF 3.30 pro Aktie zu. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde Entlastung erteilt. Die Versammlung bestätigte sämtliche zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats sowie des Vergütungsausschusses. Nick Huber wurde als Präsident wiedergewählt. Matthias Altendorf und Daniel Bühler wurden wie vorgeschlagen neu in den Verwaltungsrat gewählt. Sie ersetzen Erwin Locher und Matthew Robin, die sich nach langjährigen Diensten im Verwaltungsrat nicht zur Wiederwahl stellten. Neu in den Vergütungsausschuss gewählt wurden Allison Zwingenberger und Jürgen Rauch. Ernst & Young AG, St. Gallen, wurde als Revisionsstelle bestätigt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten sämtlichen Vergütungsanträgen zu. Die Ausschüttung von CHF 3.30 je Aktie entspricht einer Rendite von 4,3% basierend auf dem Schlusskurs vom 31. Dezember 2022 und wird am 25. April 2023 (Payment Date) ausbezahlt. Sie erfolgt steuerfrei an natürliche Personen mit Steuerdomizil in der Schweiz.

Für weitere Informationen: Markus Abderhalden, CFO

Telefon +41 71 757 54 80, Mobile +41 79 436 26 22, E-Mail markus.abderhalden@coltene.com Finanzkalender Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023 und

Telefonkonferenz zum Halbjahresabschluss 2023 4. August 2023 Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2023 und

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2023 8. März 2024 Generalversammlung 2024 19. April 2024 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2024 und

Telefonkonferenz zum Halbjahresabschluss 2024 8. August 2024 Über COLTENE COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten. Zudem ist COLTENE mit eigenen Verkaufsgesellschaften in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nord- und Lateinamerika, Japan, China und Indien präsent. Weltweit vertrauen Zahnärztinnen und Zahnärzte, DSOs, Dentalkliniken sowie Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com. Kontakt

COLTENE Holding AG

Feldwiesenstrasse 20

9450 Altstätten, Schweiz

T + 41 71 757 53 00

investor@coltene.com

This written statement and oral statements or other statements made, or to be made, by us contain forward-looking statements that do not relate solely to historical or current facts. These forward-looking statements are based on the current plans and expectations of our management and are subject to a number of uncertainties and risks that could significantly affect our current plans and expectations, as well as future results of operations and financial conditions. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

