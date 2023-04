Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG Unternehmen: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 19.04.2023 Kursziel: 36,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 35,00 auf EUR 36,00. Zusammenfassung: SFC Energy hat die Vermögenswerte und die Technologie von Johnson Matthey (JM) zur Herstellung von Membranelektrodeneinheiten (MEAs) für Direktmethanolbrennstoffzellen (DMFC) erworben. Wir glauben, dass dies ein 'lucky Deal' für SFC ist. Das Unternehmen hat eine sehr seltene Gelegenheit genutzt, um seine DMFC-Wertschöpfungskette zu vertiefen. SFC erhält damit wichtiges technologisches Know-how und Liefersicherheit. Die Integration der MEA-Produktion sichert die Technologieführerschaft von SFC im Bereich DMFC und wird zu Kosteneinsparungen führen. Die endgültigen Zahlen von SFC Energy für 2022 entsprechen den vorläufigen Zahlen. 2022 war ein sehr erfolgreiches Jahr mit einem Umsatzwachstum von fast 33% und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 31% auf EUR8,2 Mio. Für 2023 rechnet SFC mit einem Umsatz zwischen EUR103 und 111 Mio. und einem bereinigten EBITDA von EUR8,9 bis 14,1 Mio. Dies impliziert ein Umsatzwachstum zwischen 21% und 30% und ein bereinigtes EBITDA-Wachstum zwischen 9% und 73%. Wir halten an unserer Prognose von EUR114 Mio. Umsatz (+34% J/J) und einem bereinigten EBITDA von 12,5 Mio. EUR (+52% J/J) fest. SFCs brennstoffzellenbasierte, saubere Energielösungen funktionieren immer und überall und treffen auf eine stark wachsende Nachfrage, insbesondere in Nordamerika und Asien. Der US-Kunde LiveView erteilte im November 2022 einen Folgeauftrag in Höhe von EUR15 Mio., den größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Im März 2023 erhielt SFC zusammen mit seinem indischen Partner einen Auftrag der indischen Streitkräfte über die Lieferung von 450 portablen Methanol-Brennstoffzellensystemen im Wert von EUR16 Mio. Der Auftragsbestand belief sich Ende 2022 auf EUR74 Mio. (+142% J/J). Wir sehen SFC gut positioniert für weiteres starkes und profitables Wachstum. Wir haben unsere Prognosen leicht angepasst und den JM-Deal (höhere Investitionen in 2023, höhere Bruttomarge, mehr Personal) in unser Modell aufgenommen. Wir erhöhen unser Kursziel auf EUR36 (zuvor: EUR35) und bestätigen die Kauf-Empfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 35.00 to EUR 36.00. Abstract: SFC Energy has acquired Johnson Matthey (JM) assets and technology for the production of Membrane Electrode Assemblies (MEAs) for direct methanol fuel cells (DMFC). We believe that this is a lucky deal for SFC. The company has taken advantage of a very rare opportunity to extend its coverage of the DMFC value chain. This gives SFC key technological know-how and supply security. The integration of MEA production will secure SFC's technology leadership in DMFC and will generate cost savings. SFC Energy's 2022 final figures matched preliminary numbers. 2022 was a very successful year with almost 33% top line growth and adjusted EBITDA rising 31% to EUR8.2m. For 2023, SFC is guiding towards sales in the range of EUR103m to EUR111m and adjusted EBITDA of EUR8.9m - EUR14.1m. This implies revenue growth between 21% and 30% and adjusted EBITDA growth between 9% and 73%. We stick to our forecast of EUR114m (+34% y/y) in revenue and adjusted EBITDA of EUR12.5m (+52% y/y). SFC's fuel-cell based clean power solutions work anytime & anywhere and meet strongly growing demand, especially in North America and Asia. The US customer LiveView placed a EUR15m follow-up order in November 2022, the largest order in the company's history. In March 2023, SFC and its Indian partner received a EUR16m order from the Indian Defence Forces to supply 450 portable methanol fuel cell systems. The order backlog amounted to EUR74m at the end of 2022 (+142% y/y). We see SFC well positioned for further strong and profitable growth. We have slightly adjusted our forecasts and incorporated the JM deal (higher 2023 CapEx, higher gross margin, more personnel) into our model. We increase our price target to EUR36 (previously: EUR35) and confirm the Buy rating.