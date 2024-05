Original-Research: Alzchem Group AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 02.05.2024 Kursziel: EUR 54,60 (bislang: EUR 43,40) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Wenn sich Agilität auszahlt Im ersten Quartal 2024 profitierte Alzchem von einer zweifachen Verbesserung des Umsatzmixes: Zum einen von der zunehmenden Verlagerung der Umsätze in Richtung des höhermargigen Segments Specialty Chemicals, zum anderen davon, dass innerhalb dieses Segments höhermargige Produktgruppen an Bedeutung gewannen. Damit konnte im ersten Quartal die EBITDA-Marge auf Basis der Gesamtleistung um 480bps verbessert und damit der höchste Wert in einem ersten Quartal seit dem Börsengang erzielt werden. Dies lag deutlich über unseren Erwartungen und auch die Consensus-Schätzungen wurden übertroffen. Wir passen unsere Finanzprognosen nochmals nach oben an und ermitteln nun im Base-Case-Szenario einen Wert des Eigenkapitals von EUR 54,60 (bislang EUR 43,40 (+19,7%) je Aktie. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von EUR 45,60 errechnet sich ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich vereinnahmten Dividenden eine auf Sicht von 24 Monaten erwartete Kurssteigerung von 19,7%. Wir bestätigen daher unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group AG. Die berichteten Zahlen zum ersten Quartal 2024 lagen erlösseitig zwar "nur" auf dem Niveau des von Preiserhöhungen geprägten guten Vorjahreswertes, ertragsseitig jedoch deutlich über unseren Erwartungen und dem Consensus. Dies ist auf ein deutlich besseres Spezialchemikaliengeschäft zurückzuführen, wodurch das EBITDA auf EUR 24,9 Mio. von EUR 18,9 Mio. (+31,7% YoY) gesteigert werden konnte. Damit verbesserte sich die EBITDA-Marge auf Basis der Gesamtleistung konzernweit um 480 Basispunkte auf 16,9% (Q1/2023: 12,1%). Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29577.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °