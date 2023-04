Sixt: Verkaufssignal aktiviert

Das letzte markante Verlaufshoch markierte Sixt bei 170,30 Euro Anfang November 2021, nach den Kursgewinnen der Vormonate ging das Papier in eine gemächliche Konsolidierung über, zunächst ging es hierbei auf 113,30, später 95,15 und schließlich 79,90 Euro bis Oktober letzten Jahres abwärts. Dort stabilisiert sich die Aktie und konnte zur Oberseite abdrehen. Die Folge waren bis Anfang März Kursgewinne an 132,40 Euro. Der äußerst steile Anstieg wird nun erneut in einer gesunden Abwärtsbewegung auskonsolidiert, auch wurde eine eindeutige SKS-Formation zur Unterseite regelkonform aufgelöst.

EMA 200 im Fokus

Kurzfristige Ziele lassen sich aus der SKS-Formation derzeit am EMA 200 bei 110,60 Euro ableiten, eine vollständige Umsetzung der Formation könnte allerdings noch viel tiefer reichen, hier wäre ein Wert um 104,50 Euro für das Papier von Sixt zu nennen. Eine rasche Stabilisierung und Rückkehr mindestens über 123,30 Euro könnte dagegen noch einmal vermehrt Käufer auf den Plan anrufen und zu einem Test der Jahreshochs von 132,40 Euro verhelfen. Ein solcher Fall erscheint aufgrund der gegenwärtigen Abwärtsdynamik derzeit allerdings wenig realistisch.