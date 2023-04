M1 Kliniken will eigene Aktien zurückkaufen

Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) will bis zu 1,5 Mio. eigene Aktien mit einem Volumen von maximal 10,8 Mio. Euro zurückkaufen. Das Rückkaufprogramm soll am 28. April 2023 starten und spätestens mit Ablauf des 26. April 2024 beendet sein.

Der konsolidierte Konzernumsatz der M1 Gruppe hat sich im Geschäftsjahr 2022 aufgrund vorläufiger Zahlen um rund 9 Prozent auf 285,3 Mio. Euro verringert (Vorjahr 314,6 Mio. Euro), wie ebenfalls am 20. April berichtet wurde. Der operative Gewinn (EBIT) der M1-Gruppe beläuft sich im Jahr 2022 auf 9,3 Mio. Euro (Vorjahr 12,1 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern beträgt 10,2 Mio. Euro (14,4 Mio. Euro im Vorjahr). Der Geschäftsbericht 2022 wird am 17. Mai 2023 veröffentlicht.

Die M1 Kliniken AG mit Sitz in Berlin ist ein Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen im Bereich der Schönheitsmedizin in Deutschland. In 55 Fachzentren werden schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Es werden mehr als 350 Mitarbeiter beschäftigt. Erster Handelstag der Aktie war der 14. September 2015.

Redaktion MyDividends.de