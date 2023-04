Juventus froh über Gerichtsentscheidung: 'Jetzt in der Verantwortung'

LISSABON (dpa-AFX) - Juventus Turin sieht sich nach der vorläufigen Annullierung der 15-Punkte-Strafe nun in der Verantwortung. "Wir haben es am Nachmittag nach der technischen Besprechung erfahren, das sind natürlich gute Nachrichten", sagte Juve-Trainer Massimiliano Allegri in der Nacht zu Freitag nach dem 1:1 in der Europa League bei Sporting Lissabon. "Aber jetzt sind wir in der Verantwortung. Wir wollen in der Liga unter die ersten Vier kommen."

Das oberste Sportgericht des Nationalen Olympischen Komitees Italiens (Coni) hatte zuvor entschieden, dass Juve die wegen Bilanzfälschung abgezogenen 15 Punkte in der Serie A vorerst zurückbekommt. Dadurch klettert Juventus vom siebten auf den dritten Tabellenplatz und verdrängt die Mailänder Vereine AC und Inter. "Wir haben jetzt 59 Punkte und wir müssen weitermachen", sagte Allegri.

Der Fall soll von der Justiz des Fußballverbandes neu aufgerollt werden. In der Causa geht es darum, dass Juve jahrelang durch fingierte Marktbewertungen seiner Profis bei Transfers die Bücher frisiert haben soll. Das oberste Gericht des Verbandes FIGC hatte Turin deshalb im Januar 15 Zähler in der laufenden Meisterschaft abgezogen - diese Strafe wurde nun vorerst ausgesetzt./ban/DP/zb