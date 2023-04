EQS-News: NFON AG: Patrik Heider wird neuer Vorstandsvorsitzender der NFON AG

EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

NFON AG: Patrik Heider wird neuer Vorstandsvorsitzender der NFON AG



24.04.2023

Patrik Heider wird neuer Vorstandsvorsitzender der NFON AG München, 24. April 2023 - Der Aufsichtsrat der NFON AG hat einstimmig mit Wirkung zum 15. Mai 2023 Herrn Patrik Heider zum Vorstandsvorsitzenden der NFON AG berufen. Er übernimmt die Funktion von Dr. Klaus von Rottkay, der den Aufsichtsrat informiert hat, dass er für eine Verlängerung seines Vorstandsvertrags nicht zur Verfügung steht. In dieser Rolle wird Patrik Heider die weitere strategische Ausrichtung der NFON definieren und das Unternehmen in die nächste Wachstums- und Innovationsphase führen. "Mit Patrik Heider haben wir einen sehr erfahrenen und internationalen Manager mit außergewöhnlichen Führungsqualitäten als CEO gewinnen können. Hinzu kommt seine exzellente Kapitalmarkterfahrung, die für die weitere Entwicklung der NFON wesentlich ist“, sagt Rainer Koppitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der NFON AG. „Als Vorstandssprecher der Nemetschek SE konnte er das Unternehmen innerhalb von nur sechs Jahren vom Prime Standard erfolgreich in den MDax sowie TecDax führen. Diese einmalige Erfolgsgeschichte wurde durch ein starkes organisches Wachstum, gezielte strategische Zukäufe sowie einen überproportionalen Anstieg der Profitabilität erreicht. Dabei legte Heider auch einen starken Fokus auf das Thema der Mitarbeiterentwicklung und konnte hierfür zahlreiche Preise mit dem Unternehmen gewinnen, u.a. den Bayern Best 50 Award oder den Deloitte Best Managed Companies Award“. "Ich freue mich darauf, die Zukunft der NFON aktiv und gemeinsam mit den großartigen Mitarbeitern zu gestalten. Das Unternehmen hat sich in kurzer Zeit zum europäischen Marktführer entwickelt und befindet sich in einem sehr attraktiven, wachstumsorientieren Markt der integrierten Kommunikationslösungen“, berichtet Patrik Heider über seinen Wechsel. Patrik Heider (49) war zuletzt als CEO der Softwarefirmen Thinkproject und riskmethods tätig. Davor verantwortete er als Vorstandssprecher und CFOO die äußerst erfolgreiche Entwicklung der Nemetschek SE und erarbeitete sich einen ausgezeichneten Ruf im internationalen Kapitalmarkt. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Konstanz startete er seine berufliche Kariere bei der PwC Consulting und fungierte im Anschluss daran als CFO der Hoffmann Group in München. Er ist verheiratet und hat 2 Kinder. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Dr. Klaus von Rottkay wird bis zum Ende seiner Vorstandsberufung am 30.11.2023 einen optimalen und vertrauensvollen Übergang der Geschäfte an Patrik Heider sicherstellen. Zusätzlich wird er Patrik Heider mit der Führung einiger strategischer Initiativen unterstützen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. von Rottkay für seine Tätigkeit, sein Engagement und seine erbrachten Leistungen und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute. Kontakt Investor Relations NFON AG

Sabina Prüser

Head of Corporate Communications & Sustainability

+49 89 45300 134

sabina.prueser@nfon.com Medienkontakte NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300 121

thorsten.wehner@nfon.com Über die NFON AG Die NFON AG mit Headquarter in München ist europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation aus der Cloud. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) über 3.000 Partnern in 15 europäischen Ländern und sieben Niederlassungen zählt über 50.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Mit dem Kernprodukt Cloudya, die smarte Cloud Kommunikations-Plattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integrationen von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Das NFON Portfolio besteht aus vier Bereichen: Businesskommunikation mit Cloudya, Kundenkontakt, Integration und Enablement. Sämtliche Cloud Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. NFON begleitet Unternehmen mit intuitiven Kommunikationslösungen in die Zukunft der Businesskommunikation. http://www.nfon.com/ Disclaimer Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder auf Grund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an U.S. Personen bestimmt.

