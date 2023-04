AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse wieder im Rekordmodus - Hoffen auf gute Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Börse haben am Dienstag wieder an ihre Rekordjagd angeknüpft. Nach der Verschnaufpause zu Wochenbeginn erreichten sie am Nachmittag bei 186,15 Euro einen historischen Höchststand.

Zuletzt gewannen die Anteilsscheine des Börsenbetreibers unter den größten Gewinnern im Dax 1,5 Prozent auf 185,65 Euro und profitierten damit von der Hoffnung auf solide Geschäftszahlen. Der deutsche Leitindex gab leicht nach.

Die Deutsche Börse präsentiert am Mittwoch nach Handelsschluss ihre Quartalszahlen. Analysten erwarten ein weiteres starkes Quartal. Das Unternehmen sei auf dem besten Weg ist, seine Ziele zu erreichen.

Laut der Bank UBS dürften sich die Anleger auf die zinssensitiven Geschäftsbereiche wie das Verwahrgeschäft der Tochter Clearstream konzentrieren, während für den Handel mit Aktien eine gewisse Schwäche erwartet werde./la/zb

