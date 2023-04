EnBW erhöht Buchungen von geplantem LNG-Terminal in Stade

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern EnBW hat seine Buchungen für den geplanten Flüssiggas (LNG)-Terminal in Stade erhöht und damit dem Projekt weiteren Rückenwind gegeben.

Nach einer ersten Buchung im vergangenem Jahr über drei Milliarden Kubikmeter habe EnBW diese nun auf sechs Milliarden Kubikmeter verdoppelt, teilten der Versorger und das Betreiber-Konsortium Hanseatic Energy Hub (HEH) am Dienstag mit. Alle Buchungen beinhalteten die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt auf Ammoniak als wasserstoffbasierten Energieträger umzusteigen. Die Anlage an der Elbe soll eine Kapazität von jährlich 13,3 Milliarden Kubikmeter haben. Eine Investitionsentscheidung wird Mitte des Jahres erwartet.

"Der Großteil unserer Kapazitäten ist jetzt langfristig vermarktet", sagte der Geschäftsführer und Mitgesellschafter des Hanseatic Energy Hub, Johann Killinger. Damit seien wichtige kommerzielle Weichen für die Projektumsetzung gestellt. Das Projekt wird von dem belgischen Netzbetreiber Fluxys, der Schweizer Investmentfirma Partners Group, dem Logistikkonzern Buss und dem Chemieriesen Dow unterstützt.

EnBW verwies darauf, dass in Stade die Umrüstung von verflüssigtem Erdgas auf wasserstoffbasierte Energieträger wie Ammoniak bereits eingeplant sei. "So fügt sich die Zusammenarbeit mit dem Hanseatic Energy Hub sehr gut in unsere Bestrebungen, bis 2035 klimaneutral zu werden", erklärte der Vorstand für Nachhaltige Erzeugungs-Infrastruktur, Georg Stamatelopoulos.

