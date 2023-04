V-ZUG Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Generalversammlung V-ZUG: Aktionäre genehmigen alle Anträge



25.04.2023 / 15:54 CET/CEST



Erste physische Generalversammlung der V-ZUG Holding AG seit Spin-off von der Metall Zug Gruppe Zug, 25. April 2023. An der 3. ordentlichen Generalversammlung (GV) in Zug, Schweiz, stimmten die Aktionäre der V-ZUG Holding AG allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Wie bei der Abspaltung von der Metall Zug Gruppe im Jahr 2020 in Aussicht gestellt, wurde auch für das Geschäftsjahr 2022 keine Dividende ausgeschüttet. Die Generalversammlung bestätigte die Wiederwahl des Präsidenten und aller Mitglieder des Verwaltungsrats sowie des Personal- und Vergütungsausschusses für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Die V-ZUG Holding AG führte in diesem Jahr zum ersten Mal seit Börsengang eine Generalversammlung mit physischer Präsenz durch. 286 Aktionärinnen und Aktionäre nahmen in Zug teil; 83.1 % des Aktienkapitals waren vertreten. Zu den Traktanden gehörte die Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022, die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung der Organe und die Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats, des Verwaltungsratspräsidenten, der Mitglieder des Personal- und Vergütungsauschusses, des unabhängigen Stimmrechtsvertreters sowie der Revisionsstelle. Weiter stand die Genehmigung der Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sowie eine Statutenänderung an, die insbesondere durch das am 1. Januar 2023 in Kraft getretene Aktienrecht notwendig geworden war. Weitere Informationen Adrian Ineichen

Chief Financial Officer

Telefon: + 41 58 767 60 03 Gabriele Weiher

Head Investor Relations

Telefon: + 41 58 767 60 03 Wichtige Daten 21. Juli 2023 Publikation Halbjahresergebnis 2023 13. März 2024 Publikation Jahresergebnis 2023 23. April 2024 Generalversammlung Diese Medienmitteilung ist verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/investor-relations-news Über die V-ZUG Gruppe «Wir bringen Leichtigkeit in Ihr Zuhause und Kreativität in Ihre Küche.» V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Premiummärkten im Ausland. Seit 110 Jahren entwickelt und produziert die V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen ihren Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup AG, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Die V-ZUG Gruppe beschäftigt derzeit rund 2 200 Mitarbeitende. Die V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG). Rechtliche Anmerkungen Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend. Die V ZUG Holding AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/privacystatement. Medienmitteilung (pdf)

Ende der Medienmitteilungen