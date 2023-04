JD.com: Halten die 2022‘er Tiefs?

Den letzten markanten Höhepunkt markierte JD.com bei 108,29 US-Dollar Anfang 2021, dem war eine äußerst steile Kursrallye vorausgegangen. Nur wenig später drehte der Trend und verursachte erste Abschläge auf ein Niveau um 65,00 US-Dollar, ab März letzten Jahres beschleunigte sich noch einmal der Ausverkauf bis auf ein Jahrestief von 33,17 US-Dollar. Zwar konnte zwischenzeitlich wieder eine Gegenbewegung an 65,00 US-Dollar erfolgen, ein nachhaltiger Erfolg blieb aus, die Aktie steuert wieder ihre Tiefs aus dem abgelaufenen Jahr an. Möglich wäre an dieser Stelle durchaus der Aufbau eines Doppelbodens, allerdings müssten schon sehr bald wieder Bullen zugreifen und sich das aktuell noch sehr negative Sentiment hierfür deutlich aufhellen.

Staat beherrscht Konzern

Sollte es nicht gelingen im Bereich von 33,17 US-Dollar bei JD.com einen nachhaltigen Boden aufzubauen, müssten sich Investoren auf fortgesetzte Abschläge auf 31,33 und darunter sogar 25,94 US-Dollar einstellen. Entsprechend gut würde sich ein derartiger Handelsansatz für den Aufbau von Short-Positionen anbieten. Zur Bestätigung sollte jedoch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs abgewartet werden. Eine Stabilisierung um 33,17 US-Dollar könnte mit zwischenzeitlichen Kursgewinnen an 40,15 US-Dollar einhergehen, aber erst darüber dürfte der Weg in Richtung 51,56 US-Dollar frei werden.