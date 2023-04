Tech-Aktien: So spannend sind die Zahlen für den Markt... | KI | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video:

Die Aktienmärkten präsentieren sich in diesen Tagen mehr als abwartend. Umso mehr blicken Anleger auf frische Impulse von den zahlreichen Unternehmensbilanzen, die diese Woche präsentiert werden. Und die Zahlen von Microsoft, Meta, Amazon und Alphabet könnten die Lethargie tatsächlich beendet, wie Aktienhändler Roland Hirschmüller von der Baader Bank im Interview verrät. Warum die Zahlen so spannend sind, worauf die Analysten blicken und welche wichtige Rolle die Fed spielt - hier seine Einschätzungen.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

00:32 ► Zwischenfazit der Bilanzsaison

01:51 ► Überraschende Zahlen der First Republic Bank

03:15 ► Strahlkraft der Tesla-Zahlen?

05:01 ► "Woche der Tech-Werte" - Welche Zahlen sind besonders spannend?

06:49 ► Fed: Ende der Zinserhöhungen in Sicht?

08:03 ► Verabschiedung



