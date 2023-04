Becton Dickinson wird eine konstante Dividende ausschütten

Der amerikanische Medizintechniker Becton, Dickinson and Company (ISIN: US0758871091, NYSE: BDX) wird eine Quartalsdividende von 91 US-Cents ausschütten. Ausbezahlt wird die Dividende am 30. Juni 2023 (Record day: 9. Juni 2023).

Mitte November 2022 erfolgte eine Anhebung um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (87 Cents). Mit dieser Steigerung hatte der Konzern die Dividende das 51. Jahr in ununterbrochener Folge erhöht. Damit zählt Becton Dickinson (BD) zu den Dividendenaristokraten – das sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren die Dividende jedes Jahr erhöhen. Die Aktionäre erhalten auf das Gesamtjahr gerechnet 3,64 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 260,93 US-Dollar (Stand: 25. April 2023) bei 1,40 Prozent.

Becton Dickinson and Company ist ein amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen. Das Unternehmen ist 1897 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in Franklin Lakes im US-Bundesstaat New Jersey. Zu den Produkten zählen medizinische Einmalartikel, Gerätesysteme und Reagenzien. Im ersten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2023 wurde ein Umsatz von 4,59 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet. Dies war ein Minus von 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (4,72 Mrd. US-Dollar). Der Gewinn lag bei 486 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 655 Mio. US-Dollar). Die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 werden am 4. Mai 2023 präsentiert.

Seit Jahresbeginn 2023 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 2,61 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 74,39 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. April 2023).

Redaktion MyDividends.de