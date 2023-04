Michelin bestätigt Prognose für 2023 - Umsatz legt wie erwartet zu

CLERMONT-FERRAND (dpa-AFX) - Der französische Reifenhersteller Michelin hat nach einem von Analysten so erwarteten starken Start ins laufende Jahr die Prognose bestätigt. Im ersten Quartal profitierte der Konkurrent des deutschen Konzerns Continental , dass er anteilig vermehrt teurere Produkte verkaufen konnte und zudem höhere Preise durchsetzen konnte. So konnte der rückläufige Absatz mehr als kompensiert werden. Der Umsatz legte um 7,4 Prozent auf sieben Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Clermont-Ferrand mit.

Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Anstieg in dieser Größenordnung gerechnet. Michelin bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr. So rechnet das Unternehmen für 2023 mit einem leichten Absatzrückgang. Das operative Ergebnis soll währungsbereinigt 3,2 Milliarden Euro übersteigen. 2022 hatte der Konzern das operative Ergebnis trotz der Inflation von knapp drei Milliarden auf rund 3,4 Milliarden Euro gesteigert./zb/nas