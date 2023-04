Spotify: Kernwiderstand geknackt!

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify hat im vergangenen Quartal mehr Nutzer als erwartet dazugewonnen - steckt aber tief in den roten Zahlen. Unterm Strich fiel ein Quartalsverlust von 225 Millionen Euro an nach 131 Millionen Euro Gewinn ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg unterdessen um 14,3 Prozent auf 3,04 Milliarden Euro, wie Spotify am Dienstag, dem 25. April, mitteilte. Für höhere Kosten habe unter anderem die höhere Mitarbeiterzahl nach dem Job-Aufbau im vergangenen Jahr gesorgt - sowie Abfindungen nach im Januar eingeleiteten Entlassungen. Die Mitarbeiter wurden für den Umbau der App gebraucht. Gründer und Chef Daniel Ek sprach von der größten Umgestaltung seit Einführung der Smartphone-App.

Zum Chart

Die Konkurrenz im Musik-Streaming-Markt wird härter, aber Spotify gelingt es, schwarze Zahlen zu schreiben. Schon für das Geschäftsjahr 2024/25 ist ein Gewinn pro Aktie von 1,69 US-Dollar eingeplant. Der Aktienkurs bildet diese positive Entwicklung ab und hat die seit Mitte August 2022 gebildete Abwärtssequenz Ende Dezember durchbrochen. Mittlerweile hat der Kurs wieder das Ausgangslevel dieser Abwärtssequenz bei 125,16 US-Dollar knapp überwunden. Dieses Niveau stellt einen Kernwiderstand dar und so verwundert es nicht, dass sich der Kursverlauf abgeflacht hat. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 25. April 2023 hat die Marktteilnehmer überzeugt. Sie sorgten für einen Sprung nach oben im Ausmaß von knapp 10 Prozent. Damit könnte der Kernwiderstand nachhaltig überwunden worden sein und der weitere Weg zum nächsten Widerstand bei 160,02 US-Dollar wäre frei. Dabei hat es charttechnisch seit 8. September 2022 nicht gut für die Aktie von Spotify ausgesehen, nachdem überhaupt Neuland in Sachen Aktienbewertung beschritten wurde. Noch nie notierte die Spotify-Aktie niedriger als am 4. November 2022 am Level von 69,29 US-Dollar. In der Spitze verlor der Aktienkurs gut 80 Prozent seines Wertes.