EQS-News: Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dieter Kempf durch Hauptversammlung bestätigt

EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dieter Kempf durch Hauptversammlung bestätigt (News mit Zusatzmaterial)



27.04.2023 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hauptversammlung Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dieter Kempf durch Hauptversammlung bestätigt Düsseldorf, 27. April 2023 – Prof. Dieter Kempf wurde auf der heutigen Hauptversammlung der GEA Group Aktiengesellschaft, die nach dem Auslaufen der Covid-Sonderregelungen erstmalig virtuell unter Sicherstellung sämtlicher Aktionärsrechte abgehalten wurde, mit großer Mehrheit bestätigt. Die Wahl erfolgte bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2026, die über die Entlastung des Geschäftsjahres 2025 beschließen wird. Der ehemalige Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) übernahm den Vorsitz des Aufsichtsrates der GEA Group Aktiengesellschaft, nach seiner gerichtlichen Bestellung am 15. Mai 2022, als Nachfolger von Klaus Helmrich, der sein Amt aus persönlichen Gründen niederlegte. Prof. Dieter Kempf führte den BDI von 2017 bis 2020 und ist nach Ablauf seiner Amtszeit satzungsgemäß Vizepräsident der Organisation. Der gebürtige Münchener ist Mitglied in einem weiteren Aufsichtsrat und engagiert sich in verschiedenen Beiräten. Hauptversammlung stimmt allen Vorschlägen zu Die Aktionärinnen und Aktionäre haben bei der virtuellen Hauptversammlung allen Vorschlägen von Aufsichtsrat und Vorstand mit großer Mehrheit zugestimmt. Unter anderem wurde die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,95 EUR (Vorjahr: 0,90 EUR) beschlossen. Somit liegt die Ausschüttungssumme bei 163,7 Millionen EUR. Darüber hinaus ermächtigte die Hauptversammlung die Gesellschaft, auch für die nächsten zwei Jahre virtuelle Hauptversammlungen durchzuführen. Dies gibt GEA die Möglichkeit, zu gegebener Zeit über das Format der nächsten Hauptversammlungen zu entscheiden. Media Relations Anne Putz Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf Telefon +49 211 9136-1500 anne.putz@gea.com Über GEA GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten in fünf Divisionen und 62 Ländern generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von über 5,1 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world“. GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Europe und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr@gea.com.



Datei: GEA Foto: Professor Dieter Kempf



27.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com