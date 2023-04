EQS-News: tick Trading Software AG: Hauptversammlung von tick Trading Software AG beschließt Dividende von 0,84 € pro Aktie und Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien

EQS-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

tick Trading Software AG: Hauptversammlung von tick Trading Software AG beschließt Dividende von 0,84 € pro Aktie und Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien



27.04.2023 / 14:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Düsseldorf, 27. April 2023 – Ganz nach dem Motto des jüngsten Geschäftsberichts „Neue Wege mit ersten Erfolgen“ standen auf der gestrigen Hauptversammlung der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, Symbol: TBX) unter anderem die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021/2022 und die Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien auf der Tagesordnung. Nach drei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen fand die Hauptversammlung erstmals wieder in Präsenz im Düsseldorfer „Malkasten“ statt. Auf der Veranstaltung, bei der mit 784.842 Aktien rund 39 Prozent des eingetragenen Grundkapitals vertreten waren, stimmten die Aktionäre mit 100 Prozent für die vorgeschlagene Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021/2022 und damit für den Dividendenvorschlag von 0,84 Euro pro Aktie, was auf Basis des aktuellen Aktienkurses einer Dividendenrendite von rund neun Prozent entspricht. „Wir freuen uns zum einen, dass wir unseren Aktionärinnen und Aktionären nach wie vor eine überdurchschnittlich hohe Ausschüttung bieten können, und zum anderen, dass wir uns ihres starken Rückhalts gewiss sein können, der für uns zusätzliche Motivation ist, unser Wachstumsprogramm mit demselben Elan wie bisher fortzusetzen“, erklärt Carsten Schölzki, CEO der tick-TS AG. Ebenfalls mit großer Mehrheit wurden von der Hauptversammlung die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das abgelaufene Geschäftsjahr sowie die Bestellung des Abschlussprüfers für das neue Geschäftsjahr 2022/2023 beschlossen. Zudem stimmten die Anteilseigner für die Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien und bestätigten die Vergütung der Aufsichtsratmitglieder. Lediglich für die Anpassung der Satzung zur Ermöglichung von virtuellen Hauptversammlungen gab es keine Mehrheit . „Das ist gelebte Aktionärsdemokratie. Wir respektieren, dass unsere Investoren das persönliche Treffen vor Ort bevorzugen, und freuen uns auf den direkten Austausch“, kommentiert Carsten Schölzki diese Entscheidung. In der vergangenen Woche gab das Unternehmen bekannt, dass es auf Basis der ersten indikativen Zahlen für das erste Halbjahr 2022/2023 die Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr und die Erwartungen für das Folgegeschäftsjahr neu bewertet habe. Demnach ist es optimistisch, das Geschäftsjahr 2022/2023 mit einem Ergebnis am oberen Ende der am 16.11.2022 veröffentlichten Erwartungen (EUR 0,4 – 0,8 Mio.) abzuschließen. Für das Geschäftsjahr 2023/2024 geht das Management von einem leicht über der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/2023 liegendem Ergebnis aus. Zudem vermeldete tick-TS eine strategische Partnerschaft mit der Baader Bank. Über die tick Trading Software AG Mit der TradeBase Multi Exchange Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften. Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A0LA304, Kürzel: TBX) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar. Pressekontakt: newskontor – Agentur für Kommunikation

Sascha Grundmann

Graf-Adolf-Straße 20

40212 Düsseldorf

E-Mail: sascha.grundmann@newskontor.de

Tel.: +49-211-863949-21

27.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com