Baloise-Aktionäre folgen den Anträgen des Verwaltungsrats

Basel, 28. April 2023. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Baloise Holding AG stimmten an der 60. ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zu und genehmigten die beantragte Dividendenausschüttung von 7.40 CHF je Aktie. Neben diversen Statutenänderungen, die aufgrund der Aktienrechtsrevision nötig waren, wurde auch die Änderung des Firmennamens der Holdinggesellschaft von «Bâloise Holding AG» in «Baloise Holding AG» gutgeheissen. Die Generalversammlung der Baloise Holding AG stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats in allen Traktanden zu. So genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre den Lagebericht, die Jahres- sowie die Konzernrechnung 2022 und erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsführung die Entlastung. Zudem hiess die Generalversammlung die Änderung des Firmennamens der Konzernobergesellschaft «Bâloise Holding AG» in «Baloise Holding AG» gut. «Mit dem Rebranding tritt Baloise in allen Märkten einheitlich auf und stärkt somit konzernweit die Wiedererkennung des Unternehmens, welches sich in seiner 160-jährigen Geschichte durch Stabilität, Zuverlässigkeit, Wachstum, Innovationsfähigkeit und nachhaltige Wertgenerierung auszeichnet», sagt Verwaltungsratspräsident Dr. Thomas von Planta. Dividendenerhöhung gutgeheissen Im Weiteren nahm die Generalversammlung den Dividendenantrag des Verwaltungsrats an. Entsprechend wird aus dem Bilanzgewinn eine Bruttodividende von 7.40 CHF pro Aktie ausgeschüttet. Ausserdem bestätigten die Aktionärinnen und Aktionäre Dr. Thomas von Planta als Präsidenten des Verwaltungsrats und wählten auch die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von jeweils einem Jahr. Insgesamt nahmen an der ordentlichen Generalversammlung in der Messe Basel 692 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Gesamthaft waren 21'417'521 Aktienstimmen (47% des Aktienkapitals) an der Generalversammlung vertreten. Die vollständige Rede von Dr. Thomas von Planta kann in deutscher Sprache unter www.baloise.com/generalversammlung heruntergeladen werden und ist ab dem 29. April 2023 als Videostream auf www.youtube.com/BaloiseGroup einsehbar. Wichtige Daten Mittwoch, 3. Mai 2023: Ex-Dividenden-Datum

Ex-Dividenden-Datum Freitag, 5. Mai 2023: Dividendenfälligkeit

Dividendenfälligkeit Donnerstag, 29. Juni 2023: IFRS 17/9 Transition Information

IFRS 17/9 Transition Information Mittwoch, 20. September 2023: Semesterabschluss 2023

Semesterabschluss 2023 Donnerstag, 16. November 2023: Zwischenmitteilung 3. Quartal 2023 Kontakt Baloise

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 53

Über Baloise



Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen, ergänzt um eine Vielzahl an innovativen Services rund um die Bedürfnisse Wohnen und Mobilität, gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit rund 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2022 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.8 Mrd. und einen Gewinn von CHF 548 Mio. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

