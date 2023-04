Devisen: Eurokurs gibt nach - Konjunkturdaten belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag nach enttäuschenden Konjunkturdaten gefallen. Zeitweise rutschte die Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,10 US-Dollar bis auf ein Tagestief bei 1,0963 Dollar. Im Handelsverlauf konnte sich der Euro wieder etwas erholen und wurde am Nachmittag knapp über 1,10 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0981 (Donnerstag: 1,1042) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9106 (0,9056) Euro.

Konjunkturdaten aus der Eurozone und Deutschland sind schwächer als erwartet ausgefallen. Im ersten Quartal ist die größte Volkswirtschaft der Eurozone nur knapp an der Rezession vorbeigeschrammt. In den ersten drei Monaten des Jahres stagnierte die deutsche Wirtschaftsleistung, während Analysten einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet hatten. Nach Einschätzung des Analysten Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg zeigen die Daten, "dass wir weiterhin auf einer konjunkturellen Durststrecke unterwegs sind".

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer warnte mit Blick auf die steigenden Zinsen im Kampf gegen die hohe Inflation vor Konjunkturoptimismus. Zinserhöhungen hätten in der Vergangenheit in Deutschland stets eine Rezession zu Folge gehabt. Wie am Nachmittag gemeldet wurde, hat sich die Inflation in Deutschland zwar weiter abgeschwächt. Mit 7,2 Prozent lag die Rate im April aber weiter auf einem hohen Niveau.

Besonders schwach tendierte der japanische Yen. Die Notenbank des Landes hat auf der ersten Zinssitzung unter ihrem neuen Chef Kazuo Ueda die Zinsen nicht verändert. Die japanischen Notenbanker machten aber ihre Bereitschaft zu weiteren Lockerungen der Geldpolitik deutlich, was den Kurs der Landeswährung belastete.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88050 (0,88428) britische Pfund, 149,35 (147,16) japanische Yen und 0,9839 (0,9862) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1983 Dollar gehandelt. Das waren rund vier Dollar weniger als am Vortag./jkr/jsl/he