EQS-News: fashionette AG veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2022 sowie Ausblick für 2023 – Fortsetzung des Wachstumskurses erwartet

Fortsetzung des Wachstums im Geschäftsjahr 2023 erwartet – Umsatzprognose im Korridor von +5 % bis +8 % gegenüber dem Vorjahr

Effizienz- und Kostensenkungsprogramm soll zu einer Verbesserung der Profitabilität führen: Bereinigtes EBITDA in der Bandbreite von EUR 2 Mio. bis EUR 3 Mio. für das Geschäftsjahr 2023 prognostiziert

Strategischer Fokus im Geschäftsjahr 2023: Umsetzung des Effizienz- und Kostensenkungsprogramms sowie Einführung der Plattformstrategie im Luxusmode-Bereich

Düsseldorf, 28. April 2023. Die fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1) („Gesellschaft“) eine führende E-Commerce Gruppe für Luxus-Modeaccessoires in Europa, veröffentlicht ihre ungeprüften Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2022 sowie ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Die vorläufigen Zahlen für den Umsatz (EUR 164,8 Mio.) und das bereinigte EBITDA (EUR 0,4 Mio.) weichen auf Grund von Rundungsdifferenzen leicht von den bereits im Rahmen einer Ad-hoc-Meldung am 06. Februar 2023 veröffentlichten Werten (Umsatz: EUR 165,8 Mio., bereinigtes EBITDA: EUR 0,5 Mio.) ab.



Solides Umsatz- und Kundenwachstum: Nachfrage nach Luxusaccessoires bleibt auf hohem Niveau Der vorläufige Umsatz im Geschäftsjahr 2022 lag bei EUR 164,8 Mio. Dies entspricht einem Wachstum auf konsolidierter Basis von 23 % sowie auf Pro-forma-Basis von rund 7 %. Im Geschäftsjahr 2021 hat die fashionette AG den niederländischen Retailer Brandfield erworben. Die Konsolidierung erfolgte zum 01. Juli 2021. Der Pro-forma-Vergleich zeigt das Wachstum unter der Berücksichtigung von Brandfield für zwölf Monate im Jahr 2021. Das Wachstum basiert insbesondere auf der Steigerung der Anzahl an Kunden. So konnte die fashionette-Gruppe die Zahl der aktiven Kunden auf Pro-forma-Basis von 976 Tausend im Jahr 2021 um 10 % auf 1,08 Mio. im Jahr 2022 erhöhen. Die Zahl der Bestellungen entwickelte sich entlang des Kundenwachstums und stieg auf Pro-forma-Basis ebenfalls um 10 % auf 1,54 Mio. Der durchschnittliche Warenkorb lag mit EUR 174 im Jahr 2022 leicht unter dem Vorjahreszeitraum (EUR 176). Das Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) stieg auf Pro-forma-Basis im Geschäftsjahr 2022 um 9,6 % auf EUR 346,5 Mio. (Vorjahr: EUR 316,2 Mio.).



Mit Brandfield stärkt die fashionette-Gruppe ihre internationale Positionierung In der Region DACH erzielte die fashionette AG im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz in Höhe von EUR 107,1 Mio. (Vorjahr: EUR 96,6 Mio.). Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 10 %. Damit unterstreicht die fashionette-Gruppe ihre herausragende Positionierung im Premium- und Luxussegment im deutschsprachigen Raum. In der DACH-Region wurden somit 64,9 % (Vorjahr: 72,2 %) des Konzernumsatzes erwirtschaftet. In der Region Benelux & Sonstige wurden Umsätze in Höhe von EUR 57,9 Mio. erzielt (Vorjahr: EUR 37,2 Mio.). Der hohe Anstieg ist im Wesentlichen auf Konsolidierungseffekte (Erstkonsolidierung von Brandfield) zurückzuführen. Bedingt durch die Konsolidierungseffekte lag der Anteil der Region Benelux & Sonstige im Geschäftsjahr 2022 mit 35,1 % deutlich über dem Vorjahreswert in Höhe von 27,8 %.



Eingetrübtes wirtschaftliches Umfeld und Konsumklima in 2022 führen zu deutlichem Rückgang des bereinigten EBITDA Das Konsumklima und das wirtschaftliche Umfeld waren in 2022 in fashionettes Kernmärkten insbesondere durch den Krieg in der Ukraine, die stark steigenden Energiepreise, die hohe Inflation und das sich eintrübende wirtschaftliche Umfeld stark belastet. Infolgedessen konnte das avisierte Umsatzniveau nicht erreicht werden, mit entsprechenden Effekten auf die Bruttomarge sowie auf die Kostenstruktur. Daher ging das bereinigte EBITDA von EUR 4,4 Mio. im Geschäftsjahr 2021 auf EUR 0,4 Mio. im Geschäftsjahr 2022 zurück. Zudem hat sich bei Sortimentserweiterungen, wie beispielsweise im Bereich Beauty, nicht der erwartete Erfolg eingestellt. Infolge der negativen Effekte ging die Bruttomarge im Geschäftsjahr 2022 auf 37,9 % (Vorjahr: 38,4 %) zurück. Neben dem Rückgang der Bruttomarge war eine deutlich gestiegene Kostenbasis für die schwache Ergebnisentwicklung verantwortlich. Die Personalaufwandsquote (Personalaufwand in Relation zum Umsatz) lag im Geschäftsjahr 2022 bei 7,7 % (Personalaufwand: EUR 12,8 Mio.) im Vergleich zu 7,4 % (EUR 9,9 Mio.) im Vorjahr. Die Quote für die sonstigen Aufwendungen, in denen die Marketing- und Distributionsaufwendungen enthalten sind, ist von 31,7 % (EUR 42,4 Mio.) im Jahr 2021 auf 32,7 % (EUR 53,9 Mio.) im Geschäftsjahr 2022 gestiegen. Infolge der deutlich gestiegenen Kostenbasis lag das vorläufige Konzernergebnis nach Steuern bei EUR -6,3 Mio. im Vergleich zu EUR -1,7 Mio. im Geschäftsjahr 2021. Im Ergebnis nach Steuern ist ein Impairment-Effekt in Höhe von EUR -1,8 Mio. berücksichtigt.



Free Cashflow steigt auf EUR 1,1 Mio. nach EUR -15,2 Mio. im Geschäftsjahr 2021 Die fashionette AG konnte trotz der schwachen Profitabilität im Geschäftsjahr 2022 einen positiven Free Cashflow in Höhe von EUR 1,1 Mio. erzielen (Vorjahr: EUR -15,2 Mio.). Der Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen. Für die deutliche Verbesserung ist im Wesentlichen eine Reduzierung der Vorräte verantwortlich.



Fortsetzung des Wachstums und deutliche Verbesserung der Profitabilität für das Geschäftsjahr 2023 erwartet Die fashionette AG plant, im Geschäftsjahr 2023 ihren Wachstumskurs fortsetzen zu können und prognostiziert ein Umsatzwachstum zwischen +5 % und +8 %. Zudem geht die Gesellschaft davon aus, die Zahl der Neukunden im Jahr 2023 um 3 % bis 6 % (2022: 6 %) steigern und den durchschnittlichen Warenkorb von EUR 176 im Jahr 2022 auf EUR 200 erhöhen zu können. Darüber hinaus erwartet die fashionette AG, ein Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) von EUR 370.6 Mio. zu erzielen. Infolge des eingeleiteten Effizienz- und Kostensenkungsprogramms erwartet der Vorstand eine deutliche Verbesserung der Profitabilität und prognostiziert ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 2 Mio. und EUR 3 Mio. Die Bereiche Smartwatches und Beauty werden im Geschäftsjahr 2023 bis zur endgültigen Einstellung im Rahmen der Berichterstattung sowie der Prognose unter der Position der nicht fortzuführenden Bereiche aufgeführt.



Strategischer Fokus im Geschäftsjahr 2023: Einführung des Plattform-Modells im Segment Luxusmode Bereits im März 2023 hat der Vorstand ein umfangreiches Effizienz- und Kostensenkungsprogramm eingeführt, um die Kostenstrukturen der Gesellschaft zu verbessern. Erste Maßnahmen wurden bereits umgesetzt und die Produktkategorien Beauty sowie Smartwatches eingestellt. Neben dem Fokus auf der erfolgreichen Umsetzung des Effizienz- und Kostensenkungsprogramms liegt der strategische Schwerpunkt auf der schnellen und erfolgreichen Einführung der Plattformstrategie im Bereich Luxusmode.



Dr. Dominik Benner, CEO: „fashionette ist im Bereich der Luxus-Handtaschen entstanden. Über die vergangenen Jahre wurden Schuhe, Sonnenbrillen und Schmuck im Luxus-Bereich ergänzt. Der größte Markt ist jedoch der Markt für Luxus-Mode, den die fashionette bisher noch nicht bedient hat, obgleich er der größte Markt aller Sortimente (Schuhe, Taschen, Sonnenbrillen, Accessoires) ist. Zusammen mit dem Aufsichtsrat haben wir daher im April 2023 den Entschluss gefasst, in den Markt für Luxus-Mode einzutreten. Dieser Eintritt erfolgt ausschließlich als Plattformansatz, was bedeutet, dass wir statt einem eigenen Lager hier ausschließlich auf Partner (Luxus-Retailer und Luxus-Hersteller) setzen, die wir an unsere Plattform anbinden werden.“



Dieser Schritt ist für die fashionette AG ein Meilenstein. Bei erfolgreicher Umsetzung wird er maßgeblich das künftige Wachstum der Gesellschaft beeinflussen. Zudem wird fashionette mit ihrem Sortiment im Bereich Luxus-Mode eine Angebotsvielfalt aufweisen, über die nur sehr wenige Anbieter weltweit verfügen. Die fashionette AG plant, mit ersten B2B-Kunden bereits im September live gehen zu können und bis Ende des Jahres 2023 mindestens 150 Partner an die Plattform angebunden zu haben. Insgesamt sieht der Vorstand die fashionette-Gruppe für die Herausforderungen und Chancen der kommenden Jahre als gut aufgestellt. Die notwendigen Prozesse für eine höhere Effizienz und schlankere Organisation wurden eingeleitet, um die Profitabilität nachhaltig zu stärken. Das Geschäftsmodell wird um den Markt Luxus-Mode erweitert, um das Wachstum der Gesellschaft mittelfristig zu beschleunigen, die internationale Präsenz deutlich zu erhöhen und die Ertragskraft zu verbessern.



Über die fashionette AG: Die fashionette AG ist eine führende europäische, datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Premium- und Luxus-Modeaccessoires. Auf den Online-Plattformen fashionette.com und brandfield.com bietet die fashionette-Gruppe nicht nur Inspiration, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment an Premium- und Luxus-Modeaccessoires, wie Handtaschen, Schuhe, Kleinlederwaren, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck von mehr als 300 Marken, einschließlich Eigenmarken. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Modeaccessoires hat die fashionette AG eine innovative proprietäre IT- und Datenplattform entwickelt, die mithilfe modernster Technologien und künstlicher Intelligenz Kunden in ganz Europa den personalisierten Online-Einkauf von Premium- und Luxus-Modeaccessoires ermöglicht. Weitere Informationen zur fashionette AG finden Sie unter corporate.fashionette.com oder auf den Online-Plattformen www.fashionette.com und www.brandfield.com.



