EQS-News: va-Q-tec schließt Geschäftsjahr 2022 mit Umsatzplus ab

va-Q-tec schließt Geschäftsjahr 2022 mit Umsatzplus ab



28.04.2023 / 08:00 CET/CEST

va-Q-tec schließt Geschäftsjahr 2022 mit Umsatzplus ab

Konzernumsatz steigt um 7,5% auf 111,8 Mio. EUR trotz stark nachlassender Covid19-Impfstofflieferungen; Nicht-Covid19-Geschäft mit anhaltend kräftigem Wachstum

Bereinigtes EBITDA von 15,7 Mio. EUR entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge am Umsatz von 14 %

Für 2023 erwartet der Vorstand ein Umsatzniveau zwischen 120 Mio. EUR und 135 Mio. EUR sowie eine deutlich steigende EBITDA-Marge gegenüber 2022 Würzburg, 28. April 2023 Die va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681 / WKN 663668), Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation (sog. Super-Wärmedämmung) und der temperaturgeführten Lieferketten (sog. TempChain-Logistik), hat das von Herausforderungen und Veränderungen geprägte Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatzplus von 7,5 % und einem Konzernumsatz von 111,8 Mio. EUR (Vj.: 104,1 Mio. EUR) abgeschlossen. Das um einmalige Kosten im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot durch EQT Private Equity und außerordentliche Aufwendungen in Zusammenhang mit Steuerthemen bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank infolge der Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, der hohen Inflation sowie steigenden Energie- und Rohstoffpreisen um 22 % auf 15,7 Mio. EUR (Vj.: 20,2 Mio. EUR). Gemessen am Umsatz entspricht dies einer bereinigten EBITDA-Marge von 14 % gegenüber 19 % im Vorjahr. Dr. Joachim Kuhn, CEO der va-Q-tec AG, kommentiert das Geschäftsjahr und gibt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung: „Die außerordentlichen Herausforderungen des Jahres 2022 insbesondere durch den Russland-Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen auf die Energie- und Rohstoffpreise sowie der hohe Inflationsdruck spiegeln sich auch in unserem Ergebnis wider. Dass wir trotz der nachlassenden Sonderkonjunktur, die wir im Zuge der Auslieferungen von Covid19-Impfstoffen erlebt haben, unseren Umsatz steigern konnten, verdeutlicht indes den Trend zu immer mehr temperatursensiblen Medikamenten. Das TempChain-Geschäft wuchs daher ohne Berücksichtigung der rückläufigen Corona-Effekte um 20 %. Der Markt für temperaturkontrollierte Logistik – nicht nur für Pharma-Produkte, sondern auch für andere Branchen wie die Halbleiter- oder Lebensmittelindustrie – wird in den kommenden Jahren stetig wachsen. Die Wachstumspotenziale, die sich hierdurch für va-Q-tec eröffnen, wollen wir langfristig nutzen.“ Um die langfristigen Potenziale der Vakuumisolationstechnologie bestmöglich realisieren zu können, hatte va-Q-tec mit den Gründerfamilien Ende 2022 den Entschluss gefasst, die bisherige Erfolgsgeschichte in Zukunft als privat geführtes Unternehmen gemeinsam mit einem Partner fortschreiben zu wollen. Mit EQT Private Equity hat va-Q-tec einen unternehmerisch agierenden und finanzstarken Partner gewonnen, der eine nachhaltige und langfristige Entwicklung von va-Q-tec unterstützt und die Werte hinsichtlich Innovationskraft und Teamgeist teilt. Mit der hohen Annahmequote von fast 86 % hat das Angebot von EQT Private Equity im Februar 2023 breite Unterstützung erfahren. Zum aktuellen Zeitpunkt sind für die Transaktion alle relevanten Verträge unterzeichnet, lediglich die Genehmigung der Kartellbehörden ist noch ausstehend. Für das Geschäftsjahr 2023 geht va-Q-tec auch in Anbetracht der hinsichtlich Inflation, Ukraine-Krieg und noch nicht überwundener Energiekrise sehr schwer einzuschätzenden Gesamtentwicklung von weiterem Wachstum auf ein Umsatzniveau zwischen 120 Mio. EUR und 135 Mio. EUR aus. Für das EBITDA erwartet das Unternehmen ohne Berücksichtigung der in 2023 gegebenenfalls noch zusätzlich anfallenden Transaktionskosten grundsätzlich ein gegenüber dem Vorjahr mittelstarkes und relativ zum Umsatz überproportionales Wachstum. Trotz möglicher Zusatzkosten und Unwägbarkeiten durch die aktuellen geopolitischen Verwerfungen erwartet das Unternehmen eine deutlich steigende EBITDA-Marge gegenüber 2022. Der vollständige Geschäftsbericht 2022 wird heute im Tagesverlauf auf der Internetseite ir.va-q-tec.com veröffentlicht.

+++ENDE+++ IR Kontakt va-Q-tec AG

Felix Rau

Telefon: +49 931 35942 – 2973

E-Mail: Felix.Rau@va-q-tec.com cometis AG

Claudius Krause

Telefon: +49 611 - 20 585 5-28

E-Mail: krause@cometis.de Über va-Q-tec va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele („VIPs“) zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials – „PCMs“) zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Mit dieser thermischen Schlüsseltechnologie fertigt va-Q-tec passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und –boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen: www.va-q-tec.com, Folgen Sie va-Q-tec auf Twitter: @vaQtec, LinkedIn: linkedin.com/company/va-Q-tec

