GNW-News: Stärken Sie Ihr IB- und Affiliate-Geschäft mit Axi auf der Money Expo Colombia 2025

^SYDNEY, June 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führender Online-Broker für

FX- und CFD-Handel, hat seine Teilnahme an der diesjährigen Money Expo Colombia bekannt gegeben. Die Messe findet vom 25. bis 26. Juni 2025 in Bogotá, Kolumbien, statt. Im Rahmen der Veranstaltung erhalten Teilnehmende wertvolle Einblicke, wie sie ihr IB- und Affiliate-Geschäft mit Axi gezielt ausbauen können. ?Wir laden alle Trader herzlich ein, unseren Stand zu besuchen und mit unserem Team ins Gespräch zu kommen", erklärt Santiago Vazquez-Munoz, Regional Head für das Vereinigte Königreich, Europa und Lateinamerika. ?Wir freuen uns darauf, aufzuzeigen, wie unsere attraktiven Partnerschaftsmodelle Trader dabei unterstützen, ihr Geschäft nachhaltig zu stärken. Darüber hinaus profitieren Messebesucher von exklusiven Angeboten, die ausschließlich während der Veranstaltung verfügbar sind."Außerdem haben Teilnehmende die Gelegenheit, sich umfassend über Axi Select zu informieren - das Kapitalallokationsprogramm von Axi. Es überzeugt durch null Anmelde- oder Registrierungsgebühren, eine mögliche Kapitalzuteilung von bis zu 1.000.000 USD, die Chance, bis zu 90?% der Handelserträge zu erzielen, sowie den Zugang zu fortschrittlichen Tools, die darauf ausgelegt sind, das Handelspotenzial gezielt zu steigern. Auch Fußballfans kommen auf ihre Kosten: Am Axi-Stand erhalten Besucher spannende Einblicke in die langjährige Partnerschaft mit Manchester City, dem aktuellen Meister der Premier League. Exklusive Erinnerungsstücke des Clubs und die beliebten Maskottchen stehen für Fotomöglichkeiten bereit. Darüber hinaus haben Besucher die Chance, attraktive Preise zu gewinnen - darunter signierte Trikots der Spieler sowie weitere offizielle Fanartikel. Axi pflegt enge Partnerschaften mit Manchester City FC, Girona FC und Esporte Clube Bahia. Im Jahr 2023 ernannte der Broker zudem den englischen Nationalspieler John Stones zu seinem offiziellen Markenbotschafter. Im Jahr 2024 wurde Axi auf der Dubai Forex Expo mit dem Titel ?Innovator des Jahres" ausgezeichnet. Darüber hinaus ehrte Finance Feeds den Broker gleich mehrfach - als ?Zuverlässigster Broker", ?Broker des Jahres" sowie als ?Innovativstes Eigenhandelsunternehmen". Video ansehen: https://youtu.be/92qBSHsGHMM?si=0pdt_bV7sAdQVOsB Über Axi Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com) Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader Limited vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anleger. In unseren Geschäften mit Ihnen treten wir als Vertragspartner für alle Ihre Positionen auf. Dieser Inhalt ist für Einwohner von Australien, Neuseeland, der EU und des Vereinigten Königreichs nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gelten die üblichen Handelsgebühren sowie Mindestanforderungen für Einzahlungen. °