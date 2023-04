Gold - Das ganz große Bild

Bei der Betrachtung langfristiger Chartverläufe fällt oftmals ein Aspekt besonders ins Auge: Auf ausgeprägte Trendphasen folgen regelmäßig Kontraktionsperioden mit deutlich geringeren Schwankungen und umgekehrt. Ein Lehrbuchbeispiel für dieses Verhaltensmuster ist derzeit der Goldpreis. In der ersten Dekade des neuen Jahrtausends befand sich das Edelmetall in einer massiven Hausse, welche 2011 in einem zyklischen Hoch bei 1.920 USD und in 12 positiven Jahreskerzen in Serie gipfelte. Durch die langfristige Brille betrachtet, gilt seither eine Konsolidierungsphase, welche bei einem Spurt über die Hochs von 2022/2020 bei 2.070/2.072 USD endgültig abgeschlossen wäre. Charttechnisch motivierte Anlegerinnen und Anleger können die gesamte Kursentwicklung seit 2011 dann sogar als „Untertassen-Formation“ oder „rounding bottom“ interpretieren (siehe Chart). Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von 900 USD. Ein möglicher Vorstoß in „uncharted territory“ besitzt aber noch eine weitere Dimension. Schließlich würde ein neues Rekordhoch den Außenstab des Jahres 2022 – ein Kernargument in unserem Jahresausblick – „bullish“ auflösen.

Gold (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

