KRONES - Auf dem besten Weg zum Allzeithoch

KRONES AG - WKN: 633500 - ISIN: DE0006335003 - Kurs: 119,700 € (XETRA)

Der aktuelle, mittelfristige Aufwärtstrend der Krones-Aktie reicht bis in das Frühjahr 2020 zurück und beschleunigte sich mit dem Anstieg über das Hoch des Jahres 2021 bei 99,60 EUR zusätzlich. Nach einem neuen Mehrjahreshoch bei 117,10 EUR erfolgte im März ein scharfer Pullback an das 2021er-Hoch, von dem die Aktie dynamisch nach oben abprallte.

Seither setzt sich die erwartete Aufwärtstrendphase fort und hat mit dem Sprung über das Hoch bei 117,10 EUR ein weiteres Kaufsignal generiert. Auf dem Weg zum Allzeithoch bei 122,80 EUR wurde der Wert kurzfristig nur durch eine frühere Aufwärtstrendlinie eingebremst, die heute aber ebenfalls übersprungen wird. Damit stünde jetzt also eine Kaufwelle an das Rekordhoch an. Auch ein Anstieg auf neue Höchststände ist bei der aktuellen Aufwärtsdynamik realistisch und könnte zu einer Rallyausweitung bis 128,00 und 132,00 EUR führen. Darüber läge ein weiteres Ziel bei 138,00 EUR.

Auch wenn ein Rücklauf auf unter 117,10 EUR aktuell eher ungewöhnlich wäre, ist erst ein Bruch der wichtigen Unterstützung bei 111,40 EUR ein Zeichen für ein vorzeitiges Ende der Aufwärtsbewegung seit Mitte März. Damit stünde eine Korrektur bis zur Aufwärtstrendlinie bei aktuell ca. 107,00 EUR an.

Krones Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)