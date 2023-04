EQS-Adhoc: Compleo Charging Solutions AG: Abschluss eines Unternehmenskaufvertrags über wesentliche Vermögenswerte der Compleo Charging Solutions AG

EQS-Ad-hoc: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Insolvenz/Vertrag

29.04.2023

Abschluss eines Unternehmenskaufvertrags über wesentliche Vermögenswerte der Compleo Charging Solutions AG

Dortmund, 29. April 2023 – Die insolvente Compleo Charging Solutions AG („Compleo“ oder die „Gesellschaft“) hat heute mit der KOSTAL Gruppe einen Unternehmenskaufvertrag über ihre wesentlichen Vermögenswerte geschlossen. Im Rahmen der Transaktion wurde auch das Vermögen der insolventen Tochtergesellschaften Compleo Charging Technologies GmbH und Compleo Connect GmbH an den Investor verkauft. Die Gesellschaft wird in Kürze einen Insolvenzplan beim zuständigen Amtsgericht Dortmund einreichen. Nach Zustimmung des Sachwalters und des Gläubigerausschusses zur Transaktion und Erlangung der Rechtskraft soll der Insolvenzplan unter anderem die rechtliche Grundlage für gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen innerhalb der Compleo-Gruppe bilden, die vor Vollzug des Unternehmenskaufs umgesetzt werden sollen. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben sowie der Erfüllung der vertraglichen Vollzugsbedingungen. Compleo und der Investor rechnen derzeit mit einem Vollzug der Transaktion im Juni 2023. Die Einigung mit dem Investor sichert die Fortführung des Geschäfts der Compleo-Gruppe, das nach Vollzug der Transaktion in der KOSTAL Gruppe als eigenständiges Unternehmen und als Marke fortbestehen wird. In den Gesellschaften der Compleo-Gruppe verbleibt dann kein operatives Geschäft. Die Erlöse aus der Transaktion werden im Rahmen des Insolvenzverfahrens zur Befriedigung der Gläubiger verwendet. Die Beteiligten gehen derzeit davon aus, dass die Gläubiger der Compleo bei erfolgreichem Vollzug der Transaktion auf ihre Forderungen eine signifikante Quote erhalten werden, deren Höhe noch nicht feststeht. Über Compleo Die Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit unterschiedlichen Ladestationen und einem Back-End für Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen, die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen am Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 300 Stadtwerke in Deutschland. Mehr Infos unter: www.compleo-charging.com

