DAX: Schwierige Monat voraus

Der Deutsche Aktienindex DAX hat vor dem langen Wochenende am Freitag eine beachtliche Performance abgelegt und praktisch die gesamte Bandbreite der letzten Tage ausgenutzt. Nachbörslich konnte das Barometer sogar auf frische Jahreshochs zulegen und den Bereich von 15.700 Punkten intraday verteidigen. Zeitgleich wurde ein bullischer Hammer auf Tagesbasis etabliert.

Damit verdichten sich die Anzeichen auf einen positiven Handelsstart in die verkürzte Woche, Zugewinne an rund 16.000 Punkte kämen jetzt nicht überraschend. Allerdings stellt dieser Bereich bis hin zu 16.040 Punkten einen erheblichen Widerstand dar, sodass in diesem Bereich und einem potenziellen Ausbruchsversuch unbedingt mit erhöhter Volatilität gerechnet werden muss.

Auf der Unterseite fungiert der EMA 50 fortlaufend als gute Unterstützungszone für den Intradayhandel, dieser verläuft derzeit um 15.829 Zählern. Größere Abschläge bis auf 15.342 Punkte käme dagegen unterhalb von 15.700 Punkten infrage.

Erste Wirtschaftsdaten stehen bereits in wenigen Minuten mit Deutschlands Einzelhandelsumsätzen aus April (real) auf der Agenda, zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr folgen Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe Spaniens, Italiens, Frankreichs, Deutschlands und der EWU.

Italien schiebt seine Verbraucherpreise per Mai (Vorabschätzung) um 11:00 Uhr hinterher, zeitgleich werden die europaweiten Verbraucherpreise gemeldet. Ab 14:55 Uhr stoßen die USA mit Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche dazu.