Fiserv - Ein überzeugender Kursverlauf!

Zu dieser mehr als berechtigten Überschrift tragen verschiedene Faktoren bei. So hat die Korrektur seit April 2021 letztlich nur zu einem erfolgreichen Test des langfristigen Aufwärtstrends seit 2008 (akt. bei 101,85 USD) geführt. Neben der Bestätigung der grundsätzlichen Aufwärtstendenz liegt zudem – dank der Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 106,12 USD) und des Spurts über die Hochs bei knapp 111 USD – eine Bodenbildung vor. Begleitet wird die beschriebene Trendwende von konstruktiven Indikatorensignalen. So haben die Relative Stärke (Levy) und der MACD zuletzt nahezu synchron neue Einstiegssignale generiert. Das rechnerische Anschlusspotenzial der unteren Umkehr lässt sich auf rund 20 USD taxieren. An dieser Stelle wird es interessant, denn das entsprechende Kursziel lässt auf einen Spurt über die historischen Hochstände bei 125,05/127,34 USD hoffen. Der Vorstoß in „uncharted territory“ wäre aber wiederum gleichbedeutend mit der Auflösung der größeren, seit 2019 bestehenden, Schiebezone (siehe Chart). Das vorliegende „verschachtelte“ Kursmuster liefert schon jetzt einen Fingerzeig in Richtung dieser erneut konstruktiven Weichenstellung. Mit anderen Worten: Ein charttechnischer Dauerläufer mit Ausbruchspotenzial.

Fiserv (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Fiserv

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

