GNW-Adhoc: Crayon Hungary und Grape Solutions vereinbaren strategische Zusammenarbeit

^BUDAPEST, Ungarn, May 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grape Solutions Plc., ein

führendes Softwareentwicklungsunternehmen mit Hauptsitz in Budapest, Ungarn, gibt eine langfristige strategische Partnerschaft mit Crayon Hungary, einem führenden IT-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Budapest, Ungarn, bekannt. Die langfristige strategische Partnerschaft stellt sicher, dass sowohl Crayon als auch Grape Solutions neue Möglichkeiten finden und Märkte schneller erschließen, während sie die digitale Transformation ihrer Kunden mit den Dienstleistungen und Kompetenzen des jeweils anderen effizienter unterstützen. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Unternehmen gemeinsam bei Geschäftsveranstaltungen auftreten und aktiv bei der Erweiterung ihres Geschäftsportfolios zusammenarbeiten. Crayon Global - mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen - bietet mit über 3.300 Mitarbeitern in 47 Ländern kommerziellen und technischen Support, um Kunden eine sichere Basis für eine erfolgreiche cloudzentrierte digitale Transformation zu schaffen. Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung in der Softwareentwicklung und IT- Beratung bietet Grape Solutions seinen Kunden aus der Öl-, Energie-, Banken- und Versicherungsbranche verschiedene technische Dienstleistungen wie App- Entwicklung, Business Intelligence (BI), robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) oder IT-Outsourcing. Grape Solutions hat in den letzten Jahren direkt einsetzbare Softwareprodukte entwickelt, um Herausforderungen in den Bereichen E-Mobilität, effizienter Energieverbrauch, IoT oder allgemeiner Geschäftsbetrieb zu lösen und es seinen Kunden zu ermöglichen, schnell auf Geschäftsmöglichkeiten zu reagieren. ?Die Digitalisierung verändert die Arbeitsweise aller Unternehmen grundlegend, von der Automatisierung von Prozessen bis hin zur Entstehung neuer digitaler Geschäftsmodelle. Durch die Optimierung der IT-Kosten ermöglicht es Crayon Unternehmen, die im Tagesgeschäft eingesparten Ressourcen für Innovationen zu nutzen und so ihre Effizienz sowie Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Innovationsfähigkeit zu optimieren, indem Sie die Vorteile von Cloud-Technologien nutzen, Ihre Unternehmensdaten vorteilhaft einsetzen oder in zunehmendem Maße die künstliche Intelligenz von ChatGPT verwenden", so Tamás S?rés, General Manager von Crayon Hungary Ltd. ?Crayon und Grape Solutions haben in Bezug auf verschiedene Aspekte gemeinsame Schnittmengen. Wir setzen gemeinsam auf hybride Technologien, Cloud-Technologien und skalierbare Plattformansätze, wenn wir Produkte für unsere Kunden entwickeln. Neben der technologischen Ausrichtung denken wir auch bei der Zusammenstellung professioneller Teams ähnlich, denn wir glauben, dass die Wertschätzung und kontinuierliche Weiterbildung unserer Teammitglieder die Antwort auf eine langfristige Kundenzufriedenheit ist. Durch unsere Partnerschaft mit Crayon sind wir in der Lage, unseren Kunden den umfassendsten IT-Beitrag aller Zeiten zu bieten", fügt Szilárd Széll, CEO von Grape Solutions Plc, hinzu. Kontakt: Dorina Páll pall.dorina@grape.solutions (mailto:pall.dorina@grape.solutions) °