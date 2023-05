IRW-News: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot erweitert die Streichlänge des Pegmatits CV5 auf dem Konzessionsgebiet Corvette in Quebec (Kanada) auf 3,7 km

IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot erweitert die Streichlänge des Pegmatits CV5 auf dem Konzessionsgebiet Corvette in Quebec (Kanada) auf 3,7 km

Wichtigste Eckdaten

- Erweiterung des spodumenhaltigen Pegmatits CV5 um 550 m nach Westen.

o Der spodumenhaltige Pegmatit CV5 wurde nun anhand Bohrungen (in Abständen von ca. 50 bis 150 m) über eine seitliche Strecke von mindestens 3,7 km kontinuierlich verfolgt und ist entlang des Streichens an beiden Enden und in der Tiefe entlang des größten Teils seiner Länge weiterhin offen.

o Dies sind die ersten Bohrungen zur Erprobung der westlichen Erweiterung des CV5-Pegmatits, die seit dem Sommer 2022, als bestätigt wurde, dass sich der spodumenhaltige Pegmatit vom CV5-Ausbiss zum CV6-Ausbiss erstreckt, abgeschlossen wurden.

- Das Winterbohrprogramm 2023 hat mit insgesamt neunundachtzig (89) Bohrlöchern (ca. 32.367 m) das Bohrvolumen des Bohrprogramms 2022 übertroffen.

- Die Analyseergebnisse der Kernproben aus siebenundsechzig (67) Bohrlöchern des Winterbohrprogramms 2023 müssen noch gemeldet werden.

- Die Validierung und Verfeinerung des Geomodells für den CV5-Pegmatit befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium; im Anschluss erfolgt eine Blockmodellierung der endgültigen Analysedaten, bevor eine erste Mineralressourcenschätzung durchgeführt wird.

- Das Sommer-/Herbstbohrprogramm wird Ende Mai bei den Pegmatiten CV5 und CV13 beginnen.

Blair Way, President und CEO des Unternehmens, sagt dazu: Unser Winterbohrprogramm bei dem Pegmatit CV5 war ein bemerkenswerter Erfolg. Wir haben den mit Spodumen mineralisierten Pegmatit im Zuge des Programms um weitere 1,5 km erweitert, sodass wir ihn nun auf einer durchgehenden Streichlänge von 3,7 km bestätigt haben. Der Pegmatit ist weiterhin an beiden Enden offen. Wir befinden uns derzeit in den letzten Vorbereitungen für unsere Oberflächen- und Bohrexplorationsprogramme für den Sommer und warten auf die endgültigen Ergebnisse der Kernproben aus den jüngsten Bohrungen, die uns einer ersten Mineralressourcenschätzung bei CV5 näher bringen werden.

1. Mai 2023 - Vancouver, BC, Kanada / 2. Mai 2023 - Sydney, Australien / IRW-Press / - Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, aktuelle Informationen zum Winterbohrprogramm 2023 bereitzustellen, das vor Kurzem auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Corvette (das Konzessionsgebiet) in der Region Eeyou-Istchee James Bay in Quebec abgeschlossen wurde. Der Schwerpunkt der Winterphase des Bohrprogramms lag auf dem Pegmatit CV5, der sich etwa 13,5 km südlich der regionalen Trans-Taiga-Allwetterstraße und der Stromleitungsinfrastruktur befindet.

Das Unternehmen freut sich, dass der Pegmatit CV5 seit dem letzten Update zum Bohrprogramm (siehe Pressemeldung vom 29. März 2023) erneut um 550 m nach Westen erweitert werden konnte und nun eine Streichlänge von insgesamt 3,7 km aufweist, und zwar durch überwiegend spodumenhaltigen Pegmatit in Bohrlöchern, die sich von CV22-074 bis CV23-184 in westlicher Richtung bewegen. Die Bohrlöcher, die über diese 550 m Streichlänge absolviert wurden, haben verschiedene Mächtigkeiten von durchgehendem, vorwiegend spodumenhaltigem Pegmatit durchteuft. Dazu gehört auch Bohrloch CV23-184, das westlichste Bohrloch, das bisher auf dem Pegmatit CV5 niedergebracht wurde und einen durchgehenden 93 m langen Kernabschnitt mit vorwiegend spodumenhaltigem Pegmatit (127 m bis 220 m) liefert. Es wird angenommen, dass diese Abschnitte einen oberflächennahen Ausbruch des Pegmatits in diesem Gebiet beschreiben und ein beträchtliches Potenzial für eine Fortsetzung des mineralisierten Pegmatits in westlicher Richtung aufzeigen.

Das Winterbohrprogramm 2023 wurde vor Kurzem abgeschlossen und umfasste insgesamt neunundachtzig (89) Bohrlöcher über 32.367 m: Bohrlöcher CV23-105 bis 190 (Tabelle 1). Der Schwerpunkt lag in erster Linie auf Stepout- und Infill-Bohrungen im Pegmatit CV5 (Kerngröße NQ); die Bohrungen beinhalteten jedoch auch fünfzehn (15) Bohrlöcher (2.311 m) zur Unterstützung der Erstellung des hydrogeologischen Modells für das geplante Grubengebiet bei CV5 sowie drei (3) Bohrlöcher (615 m) am Standort des geplanten Camps bei KM270 der Trans-Taiga Road (Kerngröße NQ und HQ).

Dieses Winterprogramm führte zu einer weiteren Abgrenzung entlang des Streichens des Pegmatitkörpers CV5 um 1,5 km - von 2,2 km zu Beginn des Programms auf aktuell 3,7 km, wie hier bekannt gegeben (Abbildung 1). Der CV5-Pegmatit wurde nun anhand Bohrungen (in Abständen von ~50-150 m) als ein im Wesentlichen durchgängiger mit Spodumen mineralisierter Erzkörper über eine seitliche Entfernung von mindestens 3,7 km (CV23-184 bis CV23-125) nachgewiesen und ist entlang des Streichens an beiden Enden und in der Tiefe entlang des größten Teils seiner Länge weiterhin offen.

Darüber hinaus wurde der Pegmatit CV5 nun bis auf etwa 1,5 km an den Pegmatit-Cluster CV4 im Osten und bis auf etwa 3,8 km an den Pegmatit-Cluster CV13 im Westen heran abgegrenzt (Abbildung 2). Das Unternehmen beabsichtigt, den Pegmatit CV5 entlang des Streichens an beiden Enden zusätzlich zu den Infill-Bohrungen im Laufe des Sommer-/Herbstprogramms weiter zu erproben. Zu den günstigen Hinweisen auf eine mögliche Fortsetzung gehören die regionalen Magnetikdaten, die eine Fortsetzung des strukturellen/geologischen Trends erkennen lassen, in dem der Pegmatit CV5 lagert (in Richtung Osten und Westen zu den Anhäufungen CV4 bzw. CV13), sowie die Lage von spodumenhaltigen Pegmatitfindlingen in diesem Gebiet, die auf das Vorkommen von verborgenem Spodumen-Pegmatit entlang dieses Trends (in Richtung Osten) hindeuten.

Die Validierung und Verfeinerung des Geomodells für den CV5-Pegmatit durch das Unternehmen befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Das Modell wird alle bisher absolvierten Bohrungen umfassen und wird vorwiegend in der Software Leapfrog Geo unter Verwendung eines hybriden Ansatzes zur Intrusions- und Gangmodellierung (implizit) erstellt, wobei die endgültige Interpretation und Validierung von den geologischen Beratern des Unternehmens (einschließlich der unabhängigen qualifizierten Sachverständigen/sachkundigen Personen des Projekts) und dem Vice President of Exploration durchgeführt werden. Die analytischen Daten der Kernproben für einen Großteil der Bohrlöcher des Winterprogramms stehen noch aus und müssen in einem endgültigen Blockmodell berücksichtigt werden, das nach Fertigstellung die Grundlage für eine erste Mineralressourcenschätzung für den CV5-Pegmatit bilden wird, die für den Zeitraum Juni/Juli geplant ist.

Die Bohrkampagne 2023 pausiert derzeit wegen des Tauwetters und um der regionalen vierwöchigen Gänsejagdsaison Rechnung zu tragen. Während dieses Zeitraums verlangt die Cree Nation, dass keine Hubschrauber geflogen werden. Die für Sommer/Herbst geplanten Explorationsbohrungen des Unternehmens sollen Ende Mai bei den Pegmatiten CV5 und CV13 wieder aufgenommen werden und werden sowohl Infill- als auch Stepout-Bohrungen sowie hydrogeologische und geotechnische Bohrungen umfassen. Das Sommer-/Herbst-Oberflächenprogramm wird voraussichtlich Anfang Juni beginnen und bis Ende September andauern. Die geplanten Feldarbeiten umfassen weitere detaillierte Kartierungen (einschließlich struktureller) bei den CV-Pegmatit-Anhäufungen, Schlitzprobenahmen aus spodumenhaltigen Ausbissen sowie Schürfgrabungen und Gesteinsprobenahmen in Bereichen des Konzessionsgebiets, die noch auf lithiumhaltige Pegmatitvorkommen untersucht werden müssen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70318/Patriot_050123_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Standorte der im Rahmen des Winterbohrprogramms 2023 abgeschlossenen Bohrlöcher beim Pegmatit CV5

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70318/Patriot_050123_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Potenzialreiche Korridore zwischen den Pegmatit-Anhäufungen CV13, CV5 und CV4

Tabelle 2: Einzelheiten der Bohrlöcher im Winter 2023

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70318/Patriot_050123_DEPRcom.003.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70318/Patriot_050123_DEPRcom.004.png

Über den CV-Lithium-Trend

Der CV-Lithium-Trend ist ein aufstrebender Spodumen-Pegmatit-Bezirk, den das Unternehmen 2017 entdeckte und der sich über mehr als 25 km auf dem Konzessionsgebiet Corvette erstreckt. Das Kerngebiet umfasst einen etwa 3,7 km langen Spodumen-Pegmatit (den Pegmatit CV5) und mehrere nahe gelegene sekundäre Spodumen-Pegmatitlinsen.

Bis heute wurden auf dem Konzessionsgebiet Corvette sechs (6) verschiedene Lithium-Pegmatit-Anhäufungen entdeckt - der Pegmatit CV5 und die zugehörigen Linsen (CV4, CV8-12, CV9, CV10) sowie der kürzlich entdeckte CV13. In Anbetracht der Nähe einiger Pegmatitausbisse zueinander sowie der flachen Bodenbedeckung in diesem Gebiet ist es wahrscheinlich, dass einige der Ausbisse eine diskontinuierliche Oberflächenexposition eines einzelnen, größeren Pegmatit-Ausbisses" unter der Oberfläche darstellen. Weiters hat die hohe Anzahl stark mineralisierter Pegmatite entlang des Trends ein starkes Potenzial für das Vorhandensein einer Serie relativ nahe aneinander liegender, sub-paralleler und großer spodumenhaltiger Pegmatitkörper mit beachtlicher Ausweitung zur Seite und in die Tiefe hin, aufgewiesen.

Qualifizierter Sachverständiger/sachkundige Person

Die Informationen in dieser Pressemeldung, die sich auf die Explorationsergebnisse des Konzessionsgebiets Corvette beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. zusammengestellt wurden, der eine qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 und ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit number 1968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (member number 87868) ist. Herr Smith hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Herr Smith ist Vice President of Exploration bei Patriot Battery Metals Inc. und Senior Geologist und Project Manager bei Dahrouge Geological Consulting Ltd. Herr Smith besitzt Stammaktien und Optionen des Unternehmens.

Herr Smith verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als sachkundige Person gemäß JORC Code 2012 zu qualifizieren. Herr Smith erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Pressemeldung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein auf in Hartgestein lagernde Lithiumvorkommen ausgerichtetes Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines großflächigen, zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Corvette in der Region Eeyou Istchee James Bay in der kanadischen Provinz Quebec konzentriert. Das Konzessionsgebiet Corvette ist eines der größten und höchstgradigen Hartgestein-Lithiumprojekte, die bisher erkundet wurden; es verfügt über eine Streichlänge von über 50 Kilometern in einem Konzessionsblock von über 214 Quadratkilometern und über 70 bisher identifizierten lithiumhaltigen Pegmatit-Ausbissen.

Das Konzessionsgebiet Corvette befindet sich in unmittelbarer Nähe der Allwetterstraße Trans-Taiga Road und der Stromleitungsinfrastruktur von Hydro-Québec in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec. Das Konzessionsgebiet beherbergt ein beträchtliches Lithiumpotenzial, was durch den Pegmatit CV5 unterstrichen wird, der durch Bohrungen über eine Streichlänge von mindestens 3,7 km nachverfolgt wurde, wobei spodumenhaltiger Pegmatit bis in eine vertikale Tiefe von bis zu 425 m angetroffen wurde.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedar.com finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

BLAIR WAY

Blair Way, President, CEO & Director

Patriot Battery Metals Inc.

Suite 700 - 838 W. Hastings Street

Vancouver, BC, Kanada, V6C 0A6

www.patriotbatterymetals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der möglichen Kontinuität der Pegmatitkörper sowie der Erstellung der Mineralressourcenschätzung. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind die Ergebnisse weiterer Explorationen und Tests sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die unter www.sedar.com abrufbar sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde oder Börse hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70318

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70318&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA70337R1073

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.