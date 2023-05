Leidos hält die Dividende stabil

Das amerikanische Softwareunternehmen Leidos Holdings Inc. (ISIN: US5253271028, NYSE: LDOS) wird am 30. Juni 2023 eine im Vergleich zum Vorquartal konstante vierteljährliche Dividende von 36 US-Cents je Anteilsschein ausschütten. Record date ist der 15. Juni 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,44 US-Dollar ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 93,26 US-Dollar bei 1,54 Prozent (Stand: 28. April 2023).

Der Softwarehersteller mit Firmensitz in Reston, im Bundesstaat Virginia, ist 1969 gegründet worden und hat sich auf Systemlösungen im Bereich Informationssicherheit, Systemintegration und Datenanalyse spezialisiert. Es werden rund 45.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 3,7 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,5 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 14. Februar 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 180 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 176 Mio. US-Dollar). Die Zahlen zum ersten Quartal 2023 werden am 2. Mai 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 11,34 Prozent im Minus (Stand: 28. April 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 12,61 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de