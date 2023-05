DAX: Konsolidierung weiter möglich

Trotz eines frischen Jahreshochs knapp oberhalb von 16.000 Punkten verpasste es der Deutsche Aktienindex DAX an seine Gewinnserie aus der Vorwoche nahtlos anzuknüpfen und musste sich zum Schluss Verkäufern geschlagen geben. Zwar gibt es keine größeren Anzeichen auf eine Trendumkehr, wohl aber muss wegen der Abschläge hierzulande und in den USA mit einer zwischengeschalteten Konsolidierung gerechnet werden.

Unterdessen hatte die Teuerung in der Eurozone sich im April wieder etwas beschleunigt, wie die vorläufigen Inflationsdaten vom Montag zeigen. Die Inflationsrate erhöhte sich von 6,9 % im März auf 7,0 % im April. Dies könnte die Notenbanken in dieser Woche veranlassen, weiter an der Zinsschraube zu drehen, heute Abend wird die US-Notenbank FED als Erste den weiteren Zinskurs bestimmen. Am Donnerstag zieht die EZB schließlich nach. In beiden Fällen wird mit einer weiteren Anhebung um 25 Basispunkte gerechnet.

Unabhängig von diesem Ereignis könnte es im heutigen Tagesverlauf für den DAX eng werden, sobald das Barometer unter 15.700 Punkte rutscht. Dies würde nämlich die Spekulationen um eine Ausweitung der Konsolidierung zunächst in den Bereich der zuletzt gerissenen Kurslücke bei 15.601 Punkten anheizen, unterhalb von 15.500 Punkten dürfte dann schließlich die zweite Kurslücke zwischen 15.342 und 15.424 Punkten in Angriff genommen werden. Idealerweise setzt das Barometer sogar auf 15.150 Zähler zurück und komplettiert damit eine inverse SKS-Formation ausgehend aus Anfang Februar dieses Jahres.

Auf der Oberseite bleibt das Aufwärtspotenzial weiterhin durch die zahlreichen Hürden verlaufend um 16.000 Punkten beschränkt, aktuell müsste der DAX mindestens über 16.103 Punkte zulegen, damit die Rekordstände bei 16.290 Punkten in Angriff genommen werden können.

Neben den heute um 20:00 Uhr anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank FED sind noch folgende Daten zu beachten: Um 8:45 Uhr meldet Frankreich Zahlen zum Staatshaushalt aus März, um 10:00 Uhr zieht Italien mit seiner Arbeitslosenquote nach. Um 11:00 Uhr wird die europaweite Arbeitslosenquote gemeldet, bevor es ab 13:00 Uhr mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche weitergeht. Im besonderen Blick dürfte heute noch der ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per April um 14:15 Uhr stehen.