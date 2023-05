IRW-News: Palladium One Mining Inc. : Palladium One schließt bereits gemeldete Übernahme von MetalCorp Limited ab und erweitert damit seine Präsenz in Kanada

IRW-PRESS: Palladium One Mining Inc. : Palladium One schließt bereits gemeldete Übernahme von MetalCorp Limited ab und erweitert damit seine Präsenz in Kanada

3. Mai 2023 - Toronto, Ontario / IRW-Press / Palladium One Mining Inc. (Palladium One oder PDM) (TSXV: PDM, FWB: 7N11, OTC: NKORF) und MetalCorp Limited (MetalCorp oder MTC) (TSXV: MTC) freuen sich, den erfolgreichen Abschluss ihres bereits gemeldeten gesetzlichen Arrangement-Plans nach den Bestimmungen des Business Corporations Act (Ontario) (das Arrangement) bekannt zu geben. Im Rahmen des Arrangements erwarb Palladium One unter anderem sämtliche ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von MetalCorp. Das Arrangement trat am 2. Mai 2023 um 00:01 Uhr (Ortszeit Toronto) in Kraft (das Inkrafttreten) und führte dazu, dass MetalCorp zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Palladium One wurde.

Gemäß den Bestimmungen des Arrangements ist jeder frühere Aktionär von MetalCorp (MTC-Aktionäre) berechtigt, im Tausch gegen jede gehaltene Stammaktie von MetalCorp (eine MTC-Aktie) 0,30 Stammaktien von Palladium One (jede ganze Aktie: eine PDM-Aktie) zu erhalten (das Tauschverhältnis). Außerdem sieht das Arrangement vor, dass alle Optionen zum Erwerb von MTC-Aktien, die unmittelbar vor dem Inkrafttreten im Umlauf befindlich sind, gegen Aktienoptionen zum Erwerb von PDM-Aktien gemäß dem Tauschverhältnis umgetauscht werden.

Der angenommene Wert der MetalCorp-Übernahme liegt bei ca. $ 3,3 Millionen, die in Aktien bezahlt werden; hierfür übernimmt Palladium One Barmittel in Höhe von ca. $ 1,8 Millionen und erhält für den restlichen Kaufpreis von ca. $ 1,5 Millionen Optionen auf Projekte sowohl mit Edelmetallen wie auch mit kritischen Metallen in Ontario, Kanada. Insbesondere übernimmt Palladium One einen bedeutenden Pool von Assessment Credits und hat daher im Laufe von zahlreichen Jahren keine Ausgabeverpflichtungen, erklärte Derrick Weyrauch, der President und Chief Executive Officer von PDM.

Die eingetragenen MTC-Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass sie für den Erhalt der PDM-Aktien im Tausch gegen ihre MTC-Aktien das Übertragungsschreiben (Letter of Transmittal) ausfüllen, unterzeichnen und gemäß den Ausschreibungsverfahren, die im Management-Informationsrundschreiben von MTC vom 22. März 2023 beschrieben werden (das Rundschreiben), welches über SEDAR (www.sedar.com) im Emittentenprofil von MTC abrufbar ist, zusammen mit ihrem/ihren Zertifikat/en, das/die ihre MTC-Aktien darstellt/darstellen, an Computershare Investor Services Inc. in seiner Eigenschaft als Verwahrstelle im Rahmen des Arrangements zurücksenden müssen. MTC-Aktien, die im CDS-System gehalten werden, werden gemäß dem Arrangement automatisch hinterlegt, und die entsprechenden wirtschaftlich berechtigten Aktionäre erhalten die PDM-Aktien im Hinblick auf diese MTC-Aktien gemäß dem Tauschverhältnis.

Falls Sie hinsichtlich der Verfahren zum Erhalt der PDM-Aktiengegenleistung noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Computershare Investor Services Inc., und zwar (i) telefonisch innerhalb von Nordamerika unter 1-800-564-6253 oder (ii) per E-Mail unter corporateactions@computershare.com.

Berater und Rechtsbeistand

Bennett Jones LLP fungiert als Rechtsberater von Palladium One. Dickinson Wright LLP fungiert als Rechtsberater von MTC.

Gewährung von Incentives

Palladium One gibt weiterhin bekannt, dass sein Board of Directors folgendes gewährt hat:

(i) 275.000 Restricted Share Units (RSU) für bestimmte Mitarbeiter, Berater und Consultants von Palladium One, die in drei Jahren zugeteilt werden;

(ii) 1.525.000 Aktienoptionen für bestimmte leitende Angestellte und Directors von Palladium One, die während eines Zeitraums von fünf Jahren zu einem Preis von $ 0,11 pro PDM-Aktie ausübbar sind, wobei 1/3 sofort und danach 1/3 pro Jahr zugeteilt werden; und

(iii) 550.000 Aktienoptionen für bestimmte Mitarbeiter, Berater und Consultants von Palladium One, die während eines Zeitraums von fünf Jahren zu einem Preis von $ 0,11 pro PDM-Aktie ausübbar sind, wobei 1/3 sofort und danach 1/3 pro Jahr zugeteilt werden.

Über Palladium One

Palladium One Mining Inc. (TSXV: PDM) ist in der Entdeckung umwelt- und sozialbewusster Metalle für grüne Transportlösungen tätig. Als ein kanadisches Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen befasst sich Palladium One mit großen, Platin-Gruppen-Element (PGE)-Kupfer-Nickel-Vorkommen in Canada und Finnland. Das Projekt Läntinen Koillismaa (LK) im Norden von Mittelfinnland ist ein PGE-Kupfer-Nickel-Projekt, das bereits über NI 43-101-konforme Mineralressourcen verfügt; die beiden hochgradigen Nickel-Kupfer-Projekte Tyko und Canalask befinden sich in Ontario bzw. im Yukon (Kanada). Folgen Sie Palladium One auf LinkedIn, Twitter und unter www.palladiumoneinc.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Derrick Weyrauch, President & CEO

E-Mail: info@palladiumoneinc.com

Telefon:647-612-6466

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Marktregulierungsorgan (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Stammaktien von Palladium One Mining Inc. wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzentwicklung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie annehmen, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen, Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, dürfte, könnte, sollte oder wird oder andere ähnliche Ausdrücke. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen in Bezug auf: die erwarteten Synergien und Vorteile der Transaktion, den zukünftigen Preis von Nickel, Kupfer, Gold und Kobalt, die Schätzung von Mineralressourcen, die Kosten und den Zeitplan für die Erschließung von Projekten und neuen Lagerstätten, den Erfolg von Explorationen, Währungsschwankungen, den Bedarf an zusätzlichem Kapital, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben und Umweltrisiken. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen.

Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Risiken im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Genehmigung des Arrangements durch die Aufsichtsbehörden, die Integration von MetalCorp und Palladium One, die Qualität der Eigentumsrechte von MetalCorp an seinen Vermögenswerten und das Ausmaß aller bekannten, unbekannten oder Eventualverbindlichkeiten von MetalCorp, die Ergebnisse der Exploration bei Hemlo East oder North Rock Copper, die Genauigkeit der Mineralressourcenschätzungen bei Hemlo East oder North Rock Copper; Projektentwicklung; die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen; betriebliche Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralverarbeitung; Schwankungen bei den Palladium- und anderen Rohstoffpreisen; Eigentumsfragen; Umwelthaftungsansprüche und -versicherungen; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; das Ausbleiben von Dividenden; Wettbewerb; Verwässerung; die Volatilität der Preise und des Volumens unserer Stammaktien sowie die steuerlichen Folgen für kanadische und US-amerikanische Aktionäre. US-Aktionäre. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70372

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70372&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA69644D1087

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.