Original-Research: GESCO SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE Unternehmen: GESCO SE ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Endgültige Geschäftszahlen 2022 Empfehlung: Kaufen seit: 03.05.2023 Kursziel: 46,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Geschäftsjahr 2022 erneut mit Rekordgewinn Das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 konnte die GESCO SE trotz der schwierigen Rahmenbedingungen erneut mit einem Rekordgewinn abschließen. Unseres Erachtens spiegelt das Zahlenwerk deutlich die Erfolge des Portfolioumbaus sowie der bei den Gruppengesellschaften implementierten Excellence-Programme im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25 wider. Den auch im aktuellen Geschäftsjahr, dem 25. Jahr der Börsennotierung, anhaltenden vielfältigen Herausforderungen begegnen die GESCO-Unternehmen mit einer weiterhin hohen Agilität. Zudem steht die Weiterentwicklung der Portfolio-Architektur im Fokus. Wie der Vorstand sind daher auch wir zuversichtlich, dass sich die Industriegruppe mit der nachhaltig unter Beweis gestellten Krisenresilienz und der guten Marktpositionierung der Tochtergesellschaften, deren Geschäftsmodelle an aktuellen Megatrends ausgerichtet wurden und werden, auch weiterhin erfolgreich entwickeln wird. Erklärtes Ziel ist dabei die Entwicklung aller Töchter zu Hidden Champions, also echten Weltmarktführern in Nischenmärkten. Dabei bleibt der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 58 Prozent und einer Barliquidität von gut 36 Mio. Euro zum Bilanzstichtag sowohl für organisches Wachstum als auch für Akquisitionen gut aufgestellt. Seit dem Börsengang am 24. März 1998 hat die GESCO-Aktie dem Anleger unter Berücksichtigung der Kursentwicklung und der Dividendenzahlungen eine jährliche Rendite von rund 7 Prozent beschert. Dabei sind wir optimistisch, dass die Notierung im Zuge der weiter voranschreitenden Transformation zu einer aus Weltmarktführern bestehenden Industriegruppe künftig noch deutlich zulegen kann. Daher stufen wir den Anteilsschein bei einem geringfügig auf 46,50 Euro zurückgenommenen Kursziel unverändert als klaren "Kauf" ein. Zudem bietet der Titel auf Basis des Dividendenvorschlags aktuell eine sehr ordentliche Ausschüttungsrendite von 3,7 Prozent. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26911.pdf

