CDW Corporation zahlt Dividende an die Investoren

Der amerikanische Technologiekonzern CDW Corporation (ISIN: US12514G1085, Nasdaq: CDW) wird am 13. Juni 2023 (Record day ist der 25. Mai 2023) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,59 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde.

Auf ein Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern aus Lincolnshire im US-Bundesstaat Illinois 2,36 US-Dollar je Aktie aus. Somit errechnet sich basierend auf dem derzeitigen Aktienkurs von 164,97 US-Dollar eine aktuelle Dividendenrendite von 1,43 Prozent (Stand: 3. Mai 2023). Anfang November 2022 erhöhte das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 18 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Die CDW Corporation ist ein Anbieter von IT-Lösungen und -Dienstleistungen in den USA, Kanada und Großbritannien. Zum Portfolio gehören Hardware- und Softwareprodukte sowie IT-Dienstleistungen. Die CDW Corporation wurde 1984 gegründet und beschäftigt rund 15.300 Mitarbeiter.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 5,10 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,95 Mrd. US-Dollar) wie am 3. Mai 2023 mitgeteilt wurde. Der Ertrag lag bei 230,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 250,2 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 7,62 Prozent im Minus (Stand: 3. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 22,76 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de